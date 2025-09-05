"Свет в конце тоннеля". Песков выдал новую порцию абсурдных заявлений об Украине

Пресссекретарь Путина рассказал, зачем тот пригласил Зеленского в Москву

Для разговора Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом "пока нет никаких наработок", заявили в Кремле. В то же время Трамп анонсировал новое общение с лидером России.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью росСМИ. Он высказался и по другим вопросам.

Песков заявил, что Путин якобы пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Москву "поговорить, а не капитулировать". По словам спикера Кремля, урегулирование войны против Украины продвигается, но говорить о конкретных сроках пока рано.

Путин сказал, что свет в конце туннеля есть Дмитрий Песков

Он добавил, что в Кремле считают уровень переговорной группы РФ с Украиной достаточно высоким. Повышать его будут "лишь в случае необходимости".

Песков заявил также, что Россия якобы "готова добиваться своих целей по Украине мирным путем". Однако "при отсутствии такой возможности" РФ будет продолжать войну. При этом он подчеркнул, что военные КНДР якобы не размещены на украинской территории, а только на территории России.

Как сообщал "Телеграф", Трамп заявил, что Зеленский и Путин не готовы встретиться, но "что-то должно произойти". Американский лидер настроен оптимистично.