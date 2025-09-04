Путин не рискнет нападать снова: какие гарантии безопасности предлагают Украине после Коалиции желающих — СМИ

Германия предлагает не только оружие

В ходе заседания Коалиции желающих в Париже канцлер Германии Фридрих Мерц озвучил планы по гарантиям безопасности Украине. Они будут включать поставки оружия и финансирование.

Об этом пишет The Telegraph. Отмечается, что Берлин не брал на себя обязательства по отправке собственных миротворческих войск в Украину.

Мерц подчеркнул, что Германия будет финансировать масштабное расширение военно-воздушных сил Украины. Также Берлин планирует вооружить пять новых бригад ВСУ. Ежегодно Германия будет передавать около 500 БМП и планируется поставка Киеву 480 боевых машин пехоты.

Основная цель союзников — превратить Украину в "стального дикобраза", на которого Россия будет бояться нападать в будущем. То есть сделать Киев таким соперником, которого Кремлю не захочется трогать. Однако Германия не готова отправить свои миротворческие войска в Украину.

Ключевые пункты германской поддержки:

Наращивание ПВО: Германия предлагает ежегодно увеличивать возможности украинской противовоздушной обороны на 20%.

