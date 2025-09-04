Путина спасают от смерти: сколько лет он еще может прожить и существуют ли кремлевские чудо-таблетки

Путин и Си Цзиньпин в личной беседе, которая была записана случайно, рассуждали о возможности дожить до 150 лет. Но сходятся их желания с реальностью.

"Телеграф" разбирался в том, реально ли Путину успешно обманывать смерть и смогут ли кремлевские медики сделать из него Дарта Вейдера.

Путин цепляется за жизнь рогами оленей

Судя по многочисленным слухам, Путин сейчас активно хватается за жизнь и уже давно пристрастился даже к сомнительным методам её продления. Несмотря на высококлассное медицинское обслуживание, Путин, как говорят, регулярно принимает ванны с экстрактом из крови, полученной из пантов сибирского оленя. Принимающие подобные ванны верят, что экстракт обладает омолаживающими свойствами и способен творить чудеса с мужской потенцией. Рога срезают с живых оленей раз в год.

Марал – сибирский олень

Пантовые ванны

Российские СМИ поговаривают, что такому научил Путина бывший министр обороны Шойгу. Он первым в российской элите заинтересовался пантовыми ваннами. В середине нулевых тогда еще глава МЧС впервые привез президента на Алтай и убедил его в пользе процедуры

"Начавший больше думать о здоровье Путин в одной из поездок погрузился в ванну с издающим специфический запах варевом из оленьих рогов. Знакомый президента утверждает, что того предупреждали – не существует ни одного убедительного доказательства пользы пантовых ванн. Но Путину понравилось, с тех пор он бывал на Алтае еще не раз, утверждает знакомый главы государства", — пишет Агенство.

Кремлевские ученые трудятся в поте лица, чтобы спасти элиту

Но чем ближе к глубокой старости, тем активнее в Кремле налегают и на традиционную медицину.

Справка: Большинство российских высших должностных лиц РФ примерно того же возраста, что и путин. А средняя продолжительность жизни мужчин в России составляет 67 лет.

Издание The Times, отмечая, что Путин несется к 75-летию, ранее писало о том, что российским ученым якобы в срочном порядке было дано поручение разработать средства против старения.

Сообщается, что Минздрав потребовал от научно-исследовательских институтов как можно скорее отчитаться о работе по борьбе с когнитивными и сенсорными расстройствами, клеточным старением и остеопорозом, а также по укреплению иммунной системы.

"Нас попросили срочно отправить все наши разработки, и письмо пришло, скажем так, сегодня, но все нужно было отправить еще вчера", — приводит Медуза слова одного из исследователей.

Срочность исследований в области борьбы со старением связана с тем, что в них, как сообщается, участвует Михаил Ковальчук, один из близких друзей Путина. 77-летний Ковальчук возглавляет Курчатовский научно-исследовательский ядерный институт и является одним из ведущих членов Российской академии наук. Он также курирует финансируемую государством программу исследований в области генетики, в которой участвует старшая дочь Путина, врач-эндокринолог Мария Воронцова.

Сотрудник национального медицинского исследовательского центра также предположил, что Ковальчук или Путин причастны к продвижению исследований по продлению жизни.

"Ковальчук помешан на вечной жизни… и он побежал к президенту с этой идеей", — сообщил журналистам источник издания в Кремле.

Что говорит генетика Путина о его шансах на долголетие

"Телеграф" ранее советовался с ИИ, чтобы рассчитать примерную продолжительность жизни, основываясь чисто на поверхностных фактах. Так, Grok, основываясь на возраст, внешний вид и образ жизни Путина, предполагает, что президент РФ может умереть в 2037 году. Тогда ему будет 85 лет.

Путин с родителями

ИИ отмечает, что родители Путина прожили 87 и 88 лет. Также был учтен активный образ жизни Путина и отсутствие подтвержденных данных о критических заболеваниях. В этом случае Grok не исключает возможность долголетия.

В то же время он подчеркнул, что среди факторов, которые могут немного сократить срок жизни Путина по сравнению с максимальной генетической предрасположенностью: стресс от политической деятельности и потенциальные риски (покушения и т.д.).

Реальны ли чудо-таблетки прямо сейчас

Теоретические модели предполагают, что предел долголетия сейчас может быть в районе 120–150 лет, но никто ещё не приблизился к его верхней границе. Максимально подтверждённый человеческий возраст — 122 года (Жанна Кальман — старейший человек планеты).

Последние исследования показывают, что длительное долголетие требует радикальных прорывов в медицине. Предел связан с накоплением клеточных повреждений, и пока что мы, судя по всему, не близки к преодолению этого барьера.

Что касается "тайных технологий" и "кремлёвских таблеток" — это слухи и конспирология. Нет доказательств существования секретных средств, дающих бессмертие или сверхдолголетие, доступных только элите.

Разве, что, как подсказывает ИИ, сейчас есть эксперименты с рапамицином (замедляет клеточное старение), метформином (антидиабетический препарат, который тестируют как анти-эйджинг, и он может стать первым официальным средством для здорового долголетия), клеточным перепрограммированием (чтобы "омолаживать" клетки) и генной терапией.

В итоге: для Путина лично шанс на супердолголетие сейчас является крайне маловероятным, учитывая его возраст и отсутствие прорывов. Но если технологии вроде перепрограммирования клеток сработают в ближайшие 10–20 лет, шансы для кого-то вырастут. А пока он может рассчитывать на свои ~85 лет обусловленными генетикой при условии, что тяжелых болезней прямо сейчас у него нет.

