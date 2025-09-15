Глава Центра противодействия дезинформации, эксперт по вопросам информационных технологий Андрей Коваленко рассказал о фундаментальном сдвиге в отношениях Китая и США

Новость о достижении соглашения между США и Китаем по TikTok — это не только история о соцсети. Это первый элемент нового стратегического пазла.

Американцы добились перехода TikTok в стране под свой контроль во избежание запрета. Для Вашингтона это не просто вопрос данных или алгоритмов – это контроль над одним из главных инструментов формирования общественных настроений.

Главный сигнал: США и Китай могут договариваться даже тогда, когда стартовые позиции максимально противоположны. Это означает начало большого разговора о новом биполярном мире.

России за этим столом нет. Сырьевые придатки, которым является Россия для Китая, за столы не приглашают. Их юзают.

Путину оставили роль статиста, которому придется выполнить решения, принятые другими. Его война против Украины стала билетом в "несубъектность" — Россия вытеснена с Ближнего Востока, Центральной Азии, Европы. И в дальнейшем даже Северный морской путь лишь укрепит роль придатка без субъектности. А ресурсы России, оккупированные московитами, так тщательно оберегаемые СССР и использовавшиеся для личного обогащения элиты компартии, пойдут по рукам крупных игроков.

Следующий трек переговоров – треугольник США – Китай – Европа. И там ключевой темой будет Украина. Наше государство остается фактором, способным влиять на глобальные договоренности.

Мир делится без России. Путин же расплачивается за провальную агрессию против Украины потерей субъектности. Можно сколько угодно идти рядом с Си и ртом Скабеевой рассказывать о "геополитическом лидерстве", но Китай уже заранее решил судьбу России.

Источник: пост Коваленко в Telegram