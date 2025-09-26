Украинцы создали десяток остроумных мемов в честь смерти российского путиниста — от шуток о "воссоединении семьи" до иронии о концерте Кобзона

Умер Тигран Кеосаян – муж известной кремлевской пропагандистки Маргариты Симоньян. Украинцы мгновенно подхватили новость и создают мему.

"Телеграф" собрал все шутки о смерти мужа. Мы также вдохновились этим событием и создали пару мемов.

Кажется, стало известно, кто станет главными героями программы "Жди меня".

С начала года Кеосаян находился в коме. Украинцы иронически шутят, что он наконец-то "отмучился" и наконец-то попал "домой", но не в рай, а к черту. Ведь мужчина известной пропагандистки поддерживал войну в Украине и политику Кремля.

Напомнили украинцы и о его сообщениях о смерти королевы Елизаветы II. Они это превратили в остроумную шутку. Суть в том, что, когда ходили слухи о смерти британской королевы, Кеосаян был возмущен сообщениями СМИ.

Также на фото пропагандистки, где она говорит по телефону, наложили звук, где женщина звонит среди ночи своей подруге и просит дать советы, что делать с умершим котиком.

Остроумно пошутили, что смерть пропагандиста Кеосаяна — это повод выпить чего-нибудь крепкого в пятницу. А на фото, опубликованном в сети фото умершего и надпись "отбайрактарен".

Тигран Кеасаян был не только российским режиссером, но и телеведущим. Украинцы пошутили над этим и отметили, что теперь он будет ведущим на концерте Кобзона.

В сети желают "здоровья" покойному Кеасаяну и спрашивают, когда семья объединится. Люди намекают на тяжелую болезнь Симоньян, которая, кстати, недавно стала героиней мемов из-за своего признания.

Пользователи сети Х пожелали мужчине скорейшего выздоровления.

Что известно о Тигране Кеосаяне

Тигран Кеосаян – известный российский актер, режиссер и пропагандист. Также он является мужем мерзкой путинистки Маргариты Симоньян, которая увела его от бывшей жены-актрисы. В начале 2025 года Кеосаян впал в кому и до сих пор находился в ней, не приходя в сознание.

Он был госпитализирован в больницу с сердечным приступом в конце декабря 2024 года и пережил клиническую смерть. После этого 9 января 2025 он впал в кому и с тех пор больше не выходил из нее. Его состояние врачи оценивали как стабильно тяжелое.

Тигран Кеосаян скончался 26 сентября

Ходили слухи, что Кеосаяна лечили в клинике в Израиле. Однако, по другим данным, он находился в Москве, предположительно в клинике Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. Известно, что проблемы с сердцем кремлевского пропагандиста и украинофоба уже давно. В 2008 и 2010 годах он пережил два инфаркта, ему с тех пор установили кардиостимулятор и семь стен.

