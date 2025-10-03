Две жены и гарем любовниц в "Роснефти": что известно о личной жизни соратника Путина Игоря Сечина (фото)

Чиновник дважды был официально женат и имеет троих детей

Игорь Сечин — многолетний председатель государственной нефтяной компании "Роснефть", давний друг и соратник Путина. Он дважды был официально женат, однако давно расстался с женами. Также есть расследование, указывающее на то, что чиновник за счет госбюджета РФ ведет роскошную жизнь и удерживает гарем любовниц.

Что стот знать:

Игорь Сечин был дважды женат и является отцом троих детей

Он соратник Путина и много лет возглавляет госкорпорацию "Роснефть"

Чиновник устраивает на работу в госкомпанию молодых девушек-эскортниц

"Телеграф" рассказывает, что известно о личной жизни Игоря Сечина, которого называют правой рукой Путина.

Игорь Сечин с начала карьеры работал на госслужбе. Фото: Getty Images

Игорь Сечин возглавляет крупнейшую российскую нефтегазовую компанию "Роснефть" с 2012 года. На эту должность он попал, поднимаясь по карьерной лестнице еще с 90-х и при непосредственном участии Путина.

До этого поста Сечин работал на разных государственных должностях — сначала в Ленинграде, затем в Москве. В свое время он занимал высокие должности в администрации Путина и даже, как писали СМИ, каждое утро встречал президента РФ у лифта, чтобы доложить обстановку.

Игорь Сечин дружил и работал с Путиным с начала 90-х. Фото: Getty Images

Что известно о личной жизни Сечина?

В биографии чиновника два официальных брака. Его первой женой стала Марина Сечина, которая в 90-х была известной бизнесвумен, она занималась торговлей на рынке недвижимости. В этом браке родились двое детей — дочь Инга и сын Иван.

Известно, что Сечин развелся с женой в 2011 году, но сохранил с ней дружественные отношения. После развода Марина получила в собственность их совместный особняк в элитном Серебряном Бору. Женщина начала активно развивать свой бизнес, сосредоточившись на сферах недвижимости, энергетики, телекоммуникаций, строительства, сельского хозяйства и инфраструктуры. Она использовала свои связи, чтобы получать государственные заказы, и хорошо на этом поднялась. Так, в 2013 году ее активы оценивались в более чем в 55 млн евро.

Марина - первая жена Сечина

Второй женой Игоря Сечина стала Ольга Рожкова, они поженились сразу после его развода в 2011 году. Девушка на 25 лет младше чиновника, в прошлом она работница аппарата российского правительства, позже работала в Газпромбанке.

По данным СМИ, Ольга получала от Сечина дорогие подарки и вела роскошный образ жизни. Есть информация, что она получила от него в собственность яхту "St. Princess Olga", размером с футбольное поле и стоимостью более 150 млн долларов. Хотя сам Сечин эту информацию отрицал.

Вторая жена родила главе "Роснефти" дочь Варвару. А уже в 2017 году стало известно, что Ольга Рожкова ушла от Сечина к итальянскому автогонщику Франческо Провенцано.

Ольга Рожкова - вторая жена Сечина

Гарем эскортниц и главная фаворитка

В январе 2025 года журналисты Фонда Навального выпустили видео с расследованием об Игоре Сечине и его любовницах. Как утверждается в ролике, глава "Роснефти" держит на работе в своей компании едва ли не гарем молодых девушек с анкетами на экскорт-сайтах. Все они были модельной внешности, определенных внешних параметров и получают многотысячные зарплаты.

Особенно выделялась в этом гареме некая Альбина Иванова. Как считают исследователи, именно она является главной фавориткой Сечина. Девушка устроилась в компанию в 2016 году, когда ей был 21 год и сразу начала получать зарплату в размере 300 тысяч рублей.

За девять лет работы в "Роснефти" Альбина получила 33 млн рублей зарплаты. Еще 300 миллионов она получила от "Независимой нефтегазовой компании" — компании друга Сечина Эдуарда Худайнатова, где формально числится с 2017 года.

Новая фаворитка Сечина - Альбина Иванова

Иванова часто путешествует с Сечиным за границу по работе и в отпуск, летая на его частном самолете. Девушка активно постит в соцсетях фото и видео своих приключений, дорогих подарков, роскошного шопинга и автопарка элитных авто.

