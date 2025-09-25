Одна из самых влиятельных женщин мира: как выглядит первая леди Китая и что о ней известно
Когда-то она была певицей, а потом стала первой леди Китая
Пэн Лиюань — первая леди Китая, которая с 1987 года является женой президента Си Цзиньпина. Она первой в истории своей страны получила официальный статус первой леди и имеет большое влияние на мировую политику. "Телеграф" расскажет, что известно о Пэн Лиюань, как она выглядит и чем занимается в своем статусе.
Факты:
- Пэн Лиюань стала первой женой лидера Китая, получившей официальный статус первой леди.
- Жена Си Цзиньпина была известной певицей, когда они познакомились.
- Первая леди активно использует свой статус как "мягкую силу" для продвижения идей Китая.
Пэн Лиюань — от певицы до первой леди
Пэн Лиюань родилась в провинции Шаньдун 20 ноября 1962 года, сейчас ей 62 года. Она походит из семьи, где мать была известной оперной певицей, так что с детства сосредоточилась на музыке и творчестве.
К 24 годам, когда Пэн Лиюань познакомилась с будущим президентом Китая Си Цзиньпином, она была уже известной в Китае фольклорной певицей. Женщина была намного популярнее будущего мужа, который только начинал строить политическую карьеру и работал мэром города Сямынь.
В 1987 году Пэн Лиюань вышла замуж за Си Цзиньпина и произвела настоящую революцию в китайском обществе, впервые в истории страны получив официальный статус первой леди. В 1992 году у пары родилась дочь Си Минцзэ.
Чем занимается первая леди Китая?
Пэн Лиюань, как жена президента страны, выполняет много общественных и дипломатических функций. В первую очередь она сопровождает Си Цзиньпина во время заграничных визитов, а также вместе с ним принимает мировых лидеров у себя. Ее называют "мягкой силой", которая продвигает идеи Китая через культуру и филантропию.
Известно, что первая леди много внимания уделяет сферам здравоохранения, культуры и образования. Она является послом доброй воли ВОЗ по вопросам туберкулеза и ВИЧ/СПИДа и специальным посланником ЮНЕСКО по продвижению образования девочек и женщин.
Как пишет Wilson Center, Пэн Лиюань является членом Политической консультативной конференции китайского народа и Комитета по оценке кадров Центральной военной комиссии, где сохраняет звание генерал-майора, которое получила в 2012 году.
Первая леди Китая с годами сохраняет свою силу и влияние на мировую политику. В 2014 году журнал Forbes внес ее в рейтинг топ-100 самых могущественных женщин в мире.
