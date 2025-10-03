Дві дружини і гарем коханок у "Роснафті": що відомо про особисте життя соратника Путіна Ігоря Сечіна (фото)

Чиновник двічі був офіційно одружений та має трьох дітей

Ігор Сечін — багаторічний голова державної нафтової компанії "Роснефть", давній друг і соратник Путіна. Він двічі був офіційно одружений, проте давно розлучився з дружинами. Також є розслідування, яке вказує на те, що чиновник за кошт держбюджету РФ веде розкішне життя і утримує гарем коханок.

Ігор Сечін був двічі одружений і є батьком трьох дітей

Він соратник Путіна і багато років очолює держкорпорацію "Роснефть"

Чиновник влаштовує на роботу до держкомпанії молодих дівчат-ескортниць

"Телеграф" розповідає, що відомо про особисте життя Ігоря Сечіна, якого називають правою рукою Путіна.

Ігор Сечін від початку кар’єри працював на держслужбі. Фото: Getty Images

Ігор Сечін очолює найбільшу російську нафтогазову компанію "Роснефть" з 2012 року. На цю посаду він потрапив, піднімаючись кар’єрними сходами ще з 90-х і за безпосередньої участі Путіна.

До цього посту Сечін працював на різних державних посадах — спочатку в Ленінграді, потім у Москві. Свого часу він обіймав високі посади в адміністрації Путіна і навіть, як писали ЗМІ, щоранку зустрічав президента РФ біля ліфта, щоб доповісти обстановку.

Ігор Сечін дружив і працював із Путіним з початку 90-х. Фото: Getty Images

Що відомо про особисте життя Сечіна?

У біографії чиновника два офіційні шлюби. Його першою дружиною стала Марина Сечіна, яка в 90-х була відомою бізнес-вумен, вона займалася торгівлею на ринку нерухомості. У цьому шлюбі народилося двоє дітей — дочка Інга та син Іван.

Відомо, що Сечин розлучився з дружиною у 2011 році, але зберіг із нею дружні стосунки. Після розлучення Марина отримала у власність їхній спільний особняк в елітному Срібному Бору. Жінка почала активно розвивати свій бізнес, зосередившись на галузях нерухомості, енергетики, телекомунікацій, будівництва, сільського господарства та інфраструктури. Вона використовувала свої зв’язки, щоб отримувати державні замовлення і добре на цьому піднялася. Так, у 2013 році її активи оцінювалися у більш ніж 55 млн євро.

Марина — перша дружина Сечіна

Другою дружиною Ігоря Сечіна стала Ольга Рожкова, вони одружилися відразу після його розлучення у 2011 році. Дівчина на 25 років молодша за чиновника, в минулому вона робітниця апарату російського уряду, пізніше працювала в Газпромбанку.

За даними ЗМІ, Ольга отримувала від Сечіна дорогі подарунки та вела розкішний спосіб життя. Є інформація, що вона отримала від нього у власність яхту "St. Princess Olga", розміром із футбольне поле та вартістю понад 150 млн доларів. Хоча сам Сечін цю інформацію заперечував.

Друга дружина народила голові "Роснафти" дочку Варвару. А вже у 2017 році стало відомо, що Ольга Рожкова пішла від Сечіна до італійського автогонщика Франческо Провенцано.

Ольга Рожкова — друга дружина Сечіна

Гарем ескортниць і головна фаворитка

У січні 2025 року журналісти Фонду Навального випустили відео з розслідуванням про Ігоря Сечіна та його коханок. Як стверджується в ролику, глава "Роснафти" тримає на роботі у своїй компанії чи не гарем молодих дівчат із анкетами на екскорт-сайтах. Усі вони з модельною зовнішністю, певними зовнішніми параметрами і отримують багатотисячні зарплати.

Особливо виділялася в цьому гаремі деяка Альбіна Іванова. Як вважають дослідники, саме вона є головною фавориткою Сечіна. Дівчина влаштувалася в компанію у 2016 році, коли їй був 21 рік і одразу почала отримувати зарплату у розмірі 300 тисяч рублів.

За дев’ять років роботи в "Роснафті" Альбіна отримала 33 млн. рублів зарплати. Ще 300 мільйонів вона отримала від "Незалежної нафтогазової компанії" — фірми друга Сечіна Едуарда Худайнатова, де формально числиться з 2017 року.

Нова фаворитка Сечіна — Альбіна Іванова

Іванова часто подорожує з Сечіним за кордон по роботі та у відпустки, літаючи на його приватному літаку. Дівчина активно постить у соцмережах фото та відео своїх пригод, дорогих подарунків, розкішного шопінгу та автопарку елітних авто.

