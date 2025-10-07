Живут в изоляции под фамилией прикрытия: как выглядят сыновья Путина и Кабаевой (фото)

Фото сыновей Путина и Кабаевой впервые опубликовали в книге российских журналистов, эмигрировавших в США

У Владимира Путина, который 7 октября празднует свое 73-летие, есть двое сыновей от Алины Кабаевой. Они живут под прикрытием и оформлены в документах на "чужую" фамилию.

Совместные дети главы Кремля Владимира Путина и бывшей спортсменки, общественной и политический деятельницы Алины Кабаевой Иван и Владимир зарегистрированы как Спиридоновы. Об этом, как сообщает российское "Агентство", говорится в книге "Царь собственной персоной" авторства журналистов Романа Баданина и Михаила Рубина.

Предполагается, что фамилия, которую носят дети диктатора, связана с отчеством деда по отцовской линии — Владимира Спиридоновича Путина.

Впервые фото сыновей главы Кремля, родившихся в 2015 и 2019 годах в Швейцарии и Москве, были опубликованы в книге, в которой, как отмечается, авторы рассказывают "настоящую историю Путина".

Сыновья Владимира Путина Иван и Владимир Спиридоновы

Книга вышла в конце июля 2025 года. При этом бумажная версия издания стоит $29, то есть примерно 1200 гривен, а за электронный вариант придется выложить $11.99, то есть около 490 гривен.

Книга "Царь собственной персоной"

Путин с двумя отпрысками и Кабаевой значительную часть времени проводит в валдайской резиденции президента. Для Кабаевой с наследниками в 2022 году был построен отдельный деревянный дворец, а также спа-центр, зона детского отдыха и масштабный парк, писал "Проект".

При этом, ранее российское "Досье" уже писало о двух сыновьях президента РФ, живущих на Валдае под неустанным присмотром. У них собственная охрана, личные повара и учителя, а быт, в основном, состоит из уроков, занятий спортом и редкими играми со сверстниками.

