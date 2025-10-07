Траур в день рождения Путина объявили в российском городе: при чем здесь Украина

После прибытия гробов из Украины мэр Покровска на Дальнем Востоке объявил траур, хотя это и не понравилось местным "ура-патриотам"

Мэр Покровска в Якутии Виктор Константинов с 7 по 9 октября, то есть фактически в день рождения кремлевского диктатора Владимира Путина, объявил в городе траур. Это решение связано с прибытием на родину тел погибших на войне с Украиной, однако чиновника уже назвали "оппозиционером".

Согласно распоряжению главы города, представителя партии "Новые люди" три дня в Покровске Хангаласского улуса (района), который находится в 78 км к юго-западу от Якутска, на левом берегу реки Лены, будут приспущены флаги и отменены все развлекательные мероприятия. Кроме того, как сообщает местный телеграмм-канал "Хангаласские", уроки в школах будут начинаться с минуты молчания.

Трехдневный траур по погибшим на войне в Украине объявили в якутском Покровске в день рождения Путина

Что нужно знать

Мэр Покровска Константинов объявил траур в день рождения Владимира Путина

Причиной стало возвращение тел погибших военных ВС РФ, но российские патриоты назвали это решение "политической акцией"

Пока Константинов призывал город "к скорби", в школах и детсадах по всей России детей заставляли приветствовать Путина, рисовать плакаты и слушать рассказы о его "героическом детстве"

"Дух скорби должен преобладать в нашем городе, напоминая о цене, которую мы платим за мир", — заявил чиновник.

Покровск на карте

Покровск находится на левом берегу реки Лена

Рабочий поселок Покровск стал городом лишь в 1997 году

Площадь Покровска составляет 11 квадратных километров с населением менее 12 тысяч людей

В свою очередь редактор русскоязычной версии местной парламентской газеты Елена Тихонова упрекнула "новолюда" Константинова в том, что он в день рождения президента России, что он устроил жесткую политическую акцию и решил "хайпануть". Местная патриотка, которую называют "лидером мнений", считает, что "траур мог быть объявлен в другой день".

Тем временем, как сообщает российский канал "Можем объяснить", еще с утра 7 октября детские сады и школы начали массово публиковать поздравления Путину с 73-летием. Воспитатели и учителя фотографировали детей в окружении портретов главы Кремля и с плакатами, адресованными ему. С детьми проводили беседы, рассказывая о юных годах главы Кремля, что, как отмечается, должно было создать у воспитанников "атмосферу праздника и единства".

Причем, подобные акции проводили и в детских садах на оккупированных Россией территориях Украины. К примеру, в детском саду "Теремок" в Волновахе Донецкой области российского президента поздравляли плакатами "Выдержки", "Процветания" и "Народной поддержки".

А в дошкольном учреждении №11 оккупированной Макеевки дети рисовали поздравительные открытки, а также проведена тематическая выставка рисунков.

День рождения Путина: Церковь присоединилась к "флешмобу"

В церквях по всей России, отмечает "Можем объяснить", служители РПЦ прочитали молитвы и проповеди с прославлением "его превосходительства" Путина. Патриарх Кирилл лично поздравил президента, пожелав "неоскудевающих сил" "Его Превосходительству Владимиру Владимировичу Путину".

"Отрадно свидетельствовать, что все эти годы под Вашим руководством Россия уверенно идет по пути социально-экономического развития, преодолевает вызовы времени, укрепляет свой суверенитет, научный, технический и военный потенциал, стремится к обеспечению национальной безопасности и выстраиванию справедливых международных отношений. Все это является залогом дальнейшего процветания страны и благополучной жизни людей", — говорится в поздравлении Кирилла.

Примеру Гундяева последовали многие религиозные деятели и околоцерковные общественники. Скажем, православный олигарх, владелец канала "Спас" Константин Малофеев заявил, что при Путине Россия поднялась с колен во весь рост и желает, чтобы он правил россиянами "как можно дольше".

Напомним, "Телеграф" писал, что Владимир Путин находится у власти уже 20 лет. Он вошел в тройку самых старых правителей России.