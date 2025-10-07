Живуть в ізоляції під прізвищем прикриття: як виглядають сини Путіна та Кабаєвої (фото)

Фото синів Путіна та Кабаєвої вперше опублікували у книзі російських журналістів, які емігрували до США

Володимир Путін, який 7 жовтня святкує своє 73-річчя, має двох синів від Аліни Кабаєвої. Вони живуть під прикриттям та оформлені в документах на "чуже" прізвище.

Спільні діти очілльника Кремля Володимира Путіна та колишньої спортсменки, громадської та політичної діячки Аліни Кабаєвої Іван та Володимир зареєстровані як Спиридонови. Про це, як повідомляє російське "Агентство", йдеться у книзі "Царь собственной персоной" авторства журналістів Романа Баданіна та Михайла Рубіна.

Ймовірно, що прізвище, яке носять діти диктатора, пов’язане з по батькові діда по батьківській лінії — Володимира Спиридоновича Путіна.

Вперше фото синів глави Кремля, які народилися у 2015 та 2019 роках у Швейцарії та Москві, були опубліковані у книзі, в якій, як зазначається, автори розповідають "справжню історію Путіна".

Сини Володимира Путіна Іван та Володимир Спиридонови

Книжка вийшла наприкінці липня 2025 року. При цьому паперова версія видання коштує $29, тобто приблизно 1200 гривень, а за електронний варіант доведеться викласти $11.99, тобто близько 490 гривень.

Книга "Царь собственной персоной"

Путін із двома нащадками та Кабаєвою значну частину часу проводить у валдайській резиденції президента. Для Кабаєвої зі спадкоємцями у 2022 році було збудовано окремий дерев’яний палац, а також спа-центр, зону дитячого відпочинку та масштабний парк, писав "Проект".

При цьому раніше російське "Досьє" вже писало про двох синів президента РФ, які живуть на Валдаї під невпинним наглядом. У них власна охорона, особисті кухарі та вчителі, а побут, в основному, складається з уроків, занять спортом та нечастими іграми з однолітками.

Нагадаємо, "Телеграф" повідомляв, що мер міста Покровськ у Якутії у день народження кремлівського диктатора Володимира Путіна оголосив жалобу у населеному пункті. Це рішення пов’язане із прибуттям тіл загиблих на війні з Україною, проте місцеві патріоти вважають, що чиновник "хайпує" і міг би перенести прощання на інші дати.