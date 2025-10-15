"Если победит Россия": немецкий профессор описал ужасающий сценарий будущего Европы

Масала называет следующую страну, которая внезапно может проснуться от взрывов в случае, если Россия победит

В Германии стала бестселлером книга "Если победит Россия", автором которой является профессор международной политики в Мюнхенском университете бундесвера и военный аналитик Карло Масала. В своей книге он описал дальнейший ужасающий сценарий событий в том случае, если Россия победит в войне против Украины.

Что нужно знать:

Автор книги "Если Россия победит" показывает перспективу катастрофических событий в будущем, если РФ не остановить сейчас

Путин уйдет в отставку, Запад выдохнет от окончания войны, но это будет только началом конца

Масала называет следующую страну, которая внезапно может проснуться от взрывов

Фрагменты из этой книги в кратком содержании приводит Insider.

2025 год. Победа России и начало катастрофы

В книге описан сценарий, при котором США отказывают Украине в помощи, поскольку уже потратили много денег и "лучше бы купили Гренландию". А Европа не хочет новой волны беженцев и не готова компенсировать помощь от США. Далее Украину заставляют идти на переговоры о прекращении огня, которые называют "Женевским миром", но на деле — это капитуляция.

В этом случае Украина отдает пятую часть своих территорий России и обязуется не вступать в НАТО. ООН выступает гарантом прекращения огня, а Украине обещают деньги на восстановление. Россия празднует победу, а Запад выдыхает, ошибочно полагая, что войне пришел конец.

Далее в книге говорится, что после подписания так называемого "мира" из оккупированной части Донецкой области буквально сбегают до полутора миллиона человек. Тем временем Россия заселяет область своими гражданами. На линии разграничения снова начинается стрельба — ООН ничего не делает, кроме отчетов.

В украинских городах — тихо. Нет обстрелов. Но разрушена энергосистема и не хватает света и воды. В то же время средств от международных партнеров едва хватает на поддержание жизни населения. Люди массово бегут в ЕС. Начинается полный хаос в политике. В парламенте получают большинство пророссийские партии, финансируемые Москвой.

На Западе к власти приходят популисты. Путин неожиданно уходит в отставку, а у власти остается экономист Олег Обманщиков, которого воспринимают как потенциального реформатора. НАТО не перевооружается, а Россия восстанавливает свою армию: ежегодно вербует 150 тысяч солдат, получает технологии из Китая и Индии, наращивает производство оружия;

В России решают действовать по "плану Рейнской области" — тихо вторгнуться на территорию одной из стран НАТО, сопроводить это заявлениями о мире и посмотреть на реакцию Запада. В случае, если никакой реакции не будет, они останутся, а если Альянс быстро отреагирует — отступят.

2028 год. В воздухе пахнет Третьей мировой

Россия начинает свой план с "Малийской операции". 2 февраля вместе с малийскими военными российские наемники начинают массовые "зачистки" в Кидале.

Сотни людей похищают с домов, сажают на корабли и отправляют через Средиземное море в Европу. Параллельно, РФ и Беларусь массово выдают визы мигрантам из Сирии, Ирака, Афганистана и Судана, чтобы позже отправить их в Европу.

В свою очередь ЕС создает морскую операцию быстрого реагирования, собирает фрегаты, тем самым ослабляя свою защиту в других направлениях.

Китай отвлекает США и захватывает Вторую отмель Томаса, риф, который Филиппины считают своим. Филиппины обращаются за помощью к союзнику — США. Америка не хочет эскалации, поэтому открывает тайный канал связи с Китаем. КНР воспринимает это как слабость.

27 марта 2028 года Россия нападает на Балтийские страны: в Нарве в Эстонии гремят взрывы. Две российские бригады заходят в город и захватывают его за считанные часы.

88% жителей города — русскоговорящие. Сопротивления среди населения почти нет.

В то же время российские военные, переодетые в туристов, на паромах переправляются на эстонский остров Гиюмаа. В ночь нападения к ним присоединяются морпехи, которые высаживаются с десантных лодок, чтобы вместе захватить остров. Войска Эстонии практически не оказывают сопротивления и уже к утру российский флаг развевается в Кярдли — единственном городе на острове.

Эстонские солдаты и еще почти 2 500 бойцов НАТО не успели отреагировать. Они сосредоточили внимание на южной части границы, где российская дивизия проводила учения "Операция Родина".

НАТО разделилось. Никто не хочет войны, но в то же время Альянс понимает, что если не даст ответа, то потеряет лицо. Некоторые оправдывают поведение России, учитывая "исторический контекст". Америка выступает против военного ответа НАТО. Альянс парализован. Франция и Германия тоже колеблются.

И пока в НАТО паника и нет желания воевать, Россия празднует свою победу. Их план сработал, а значит — можно двигаться дальше, по другим странам. И в воздухе пахнет Третьей мировой.

Книга "Если победит Россия" — короткая справка

В книге "Если победит Россия" военный эксперт и профессор международных отношений Мюнхенского университета Карло Масала исследует эти вопросы и подчеркивает, что поставлено на карту на Украине, в самых резких выражениях.

"Те из нас, кто знал только мир, привыкли, что в конце концов все заканчивается хорошо. Но что, если это не так?", — говорится в описании.

Книга "Если Россия победит"

Книга "Если Россия победит". Фото: Amazon

Реакция сети на книгу

В социальных сетях украинцы уже успели прокомментировать эту книгу и высказать свое мнение. Некоторые посчитали, что автор описал вполне вероятный сценарий событий, другие же сочли все написанное — "бредом".

Реакция сети

Реакция сети

Реакция сети

Реакция сети

Реакция сети

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Кулеба рассказал, почему сейчас невозможно закончить войну в Украине.