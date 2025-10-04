Проживе не більше 5 років? Як зараз виглядає Симоньян, якій вирізали груди через онкологію
Пропагандистка пережила операцію і поховала чоловіка
Маргарита Симоньян — известная российская пропагандистка, которая публично призывала убивать украинцев и находится под санкциями в Украине и странах Евросоюза, а также имеет два подозрения от СБУ. В сентября 2025 года стало известно, что у 45-летней телеведущей обнаружили онкологию, и она уже начала лечение.
Что стоит знать:
- У Маргариты Симоньян в сентябре 2025 года была обнаружена онкология
- Она перенесла операцию по удалению груди и готовится к химиотерапии
- Через три недели после операции Симоньян похоронила мужа — пропагандиста Тиграна Кеосаяна
"Телеграф" рассказывает, что известно о состоянии Маргариты Симоньян, которая недавно похоронила мужа — пропагандиста Тиграна Кеосаяна.
Рак у Симоньян — что известно?
Маргарита Симоньян объявила о "страшной, тяжелой болезни" у нее в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" 7 сентября 2025 года. Она указала на область левой груди (под орденом) и отметила, что операция запланирована на следующий день. Пропагандистка в тот вечер сказала, что решила сама заявить об этом, чтобы избежать спекуляций и слухов.
Уже 9 сентября Симоньян вышла на связь с подписчиками в своем телеграм-канале. Это было уже после операции — вероятно пропагандистке удалили ту самую левую грудь, на которую она намекала в эфире, либо же обе груди. В своем сообщении Маргарита поблагодарила россиян за поддержку и отметила, что на восстановление после вмешательства понадобится время.
22 сентября телеведущая в соцсетях прямо подтвердила свой диагноз — рак. А также намекнула на химиотерапию, отметив, что скоро будет подбирать парик так как потеряет свои волосы из-за лечения. Также Симоньян сказала, что ее операция прошла успешно, но впереди ее ждет "много лечения".
Как писали некоторые российские и украинские СМИ, Маргарите осталось жить не больше года. Однако, статистика говорит о том, что процент ремиссии в случае рака груди большой. Врачи подчеркивают, что прогнозы в таких случаях индивидуальны и зависят от своевременного лечения.
Спрогнозировать, как будет развиваться болезнь Симоньян, и сколько ей осталось жить невозможно. Особенно учитывая, что она не сообщала, какая у нее стадия онкологии и есть ли метастазы. Статистика говорит: при ранней стадии — до 90-99% 5-летней выживаемости; при поздней (3-4) — 70-85% или ниже при метастазах.
Как выглядит Симоньян после операции?
Впервые после операции на публике пропагандистка появилась на похоронах своего мужа-путиниста Тиграна Кеосаяна. Пропагандист умер 26 сентября после 9 месяцев, проведенных в коме.
На прощание с мужем Маргарита пришла в траурном облике; она была убита горем, рыдала и чувствовала себя в целом неважно. На некоторых кадрах с похорон можно увидеть, что пропагандистку держали под руки двое мужчин.
