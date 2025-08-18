Сменила фамилию и родила ребенка? Что известно о старшей дочери Пескова Лизе (фото)

У кремлевского глашатая пятеро детей — две дочери и три сына

Лиза Пескова — старшая и публичная дочь пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова. Девушка родилась во втором браке кремлевского глашатая с Екатериной Солоцинской. В отличии от своих братьев и сестер Елизавета более публичная персона.

"Телеграф" расскажет, что известно дочери путинского прихвостня Лизе Песковой, и как она тайно изменила фамилию, чтобы избежать санкций, наложенных на ее отца Дмитрия Пескова.

Дмитрий Песков и его дочь Лиза

Лиза Пескова — что о ней известно?

Лиза Пескова — старшая дочь пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова. Она родилась в Турции 9 января 1998 года, сейчас ей 27 лет. Известно, что с детства родители заставляли дочь учить языки, так что теперь она в совершенстве владеет английским и французским, а также на разговорном уровне знает турецкий, китайский и арабский.

Молодой Песков с маленькой дочьерью Лизой

Дочь Пескова получила хорошее образование -сначала она училась в школе-интернате в Нормандии, но по окончании вернулась в Москву и там поступила Институт стран Азии и Африки при МГУ. После этого Лиза отправилась во Францию, где продолжила обучение в Парижской школы бизнеса. А потом снова вернулась в Москву, где окончила магистратуру МГИМО и осталась жить в российской столице.

Песков с женой заботились, чтобы Лиза с детства учила языки

Известно, что после февраля 2022 года, когда Россия напала на Украину, Лиза Пескова не смогла выезжать в Европу из-за санкций. Ей пришлось жить и работать в Москве. Здесь она стала основательницей бренда верхней одежды "Лиза и Саша", но в ноябре 2022 года ее фирму ликвидировали. Позже дочь путинского глашатая стала соучредителем рекламного агентства Centrum Moscow.

Лиза Пескова много училась и теперь имеет свой бизнес

Сменила фамилию и родила ребенка?

В марте 2025 года появилась информация, что Лиза Пескова тайно вышла замуж и взяла фамилию мужа, чтобы избежать санкций. По данным издания "Верстка", избранником девушки стал молодой бизнесмен, связанный с элитами и застройщиками Петербурга 25-летний Даниил Ромашов. Парень даже перед этим развелся с первой женой, чтобы взять брак с дочерью Пескова.

Лиза Пескова и ее муж Даниил Ромашов

Тайная свадьба Лизы Песковой состоялась 14 июля 2024 года, а спустя четыре месяца она якобы родила сына. Однако ни дочь Пескова, ни он сам эту информацию нигде не комментировали.

