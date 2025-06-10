Захарова набросилась на Украину из-за любимого хоккеиста Путина

Мария Захарова тут же заступилась за путиниста

В Министерстве иностранных дел РФ отреагировали на внесение российского хоккеиста Александра Овечкина в базу "Миротворца". Спортсмена обвиняют в пропаганде войны и публичной поддержке агрессии против Украины.

Соответствующий комментарий представителя МИД РФ Марии Захаровой приводит sport-express.ru. По ее словам, в Украине процветает "человеконенавистническая идеология".

"Киевский режим ни в ком не видит людей – глаза залиты ненавистью и человеконенавистнической идеологией", – заявила Захарова.

Депутат Госдумы РФ, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов опасается за будущее Овечкина.

"Странности всевозможные продолжаются. Можно ожидать все что угодно. Надеюсь, это не сильно скажется на его жизни. Судя по всему, для той стороны никаких правил не существует", – сказал Фетисов.

Отметим, в ноябре 2017 года Овечкин создал и финансировал неформальное патриотическое движение Putin Team, в ходе президентских выборов 2018 года выступавшее в поддержку Владимира Путина. К слову, сам Путин сделал подарок Овечкину на свадьбе спортсмена.

Напомним, в 2025 году Овечкин прославился на весь мир после того, как стал лучшим бомбардиром в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). После этого президент США Дональд Трамп публично похвалил путиниста. Кроме того, мэр Вашингтона Мюриэл Боузер утвердила 11 апреля 2025 года Днем Александра Овечкина‎.