Россия даже младенцев превращает в символы своей агрессии

Россия снова удивляет мир своим фанатическим милитаризмом — теперь под прицелом оказались даже новорожденные дети. В Кузбасской областной детской больнице новорожденных выписывают не в обычных конвертах, а в миниатюрных военных плащ-палатках и пилотках.

Медсестры собственноручно шьют эти "патриотические наряды", превращая первые дни жизни малышей в военно-пропагандистское представление. Об этом отчитываются российские СМИ.

Руководство больницы объясняет эту инициативу желанием "подчеркнуть преемственность поколений" и "почтить защитников отечества". Они утверждают, что участие в проекте якобы добровольно.

Подобные практики уже появлялись и в других городах России. В прошлом году в Хабаровске детей, чьи родители участвуют в войне против Украины, заворачивали в камуфляжные конверты с запиской "Папа, я с тобой".

А в октябре 2024 года депутат Государственной Думы Татьяна Буцкая предложила даже создать специальный государственный стандарт для одежды младенцев с российской символикой. "Патриот с рождения — это когда у тебя триколор, герб. Первая твоя одежда уже говорит, что ты родился в России", — заявляла она.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как в России вербуют контрактников на войну в Украине. Полиция может прессовать рядовых россиян сколь угодно.