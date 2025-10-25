"Очень плохо учат историю": демограф назвала, что самое страшное для России в войне

Россияне плохо знают прошлое и не делают выводов, считает Элла Либанова

Обстрелы и бомбардировки, регулярно устраивающие российские войска украинским городам, не принесут агрессору желаемого результата. Это подтверждено многими историческими примерами.

Для России самое страшное — объединенное, сплоченное украинское общество. Об этом в программе "Орестократия" отметила директор Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи Национальной академии наук Украины Элла Либанова.

Эксперт отметила, что россияне очень плохо учат историю. Скажем, во время бомбардировки Лондона авиацией гитлеровской Германии, продолжавшейся в течение 57 ночей подряд, британцы не испытывали чувство страха, а лишь бешеную ярость к врагам.

Чрезвычайный и полномочный посол СССР в Великобритании Иван Майский, находившийся на дипломатической работе в Королевстве с 1932 по 1943 годы, отмечал, что бомбам Люфтваффе не удается сломить волю жителей города, а холодный гнев населения только увеличивается. В свою очередь, когда союзники сравнивали с землей немецкие города, местное население не восстало против нацизма.

И в Украине сейчас происходит точно такая же история, отмечает эксперт.

"Это не дает ничего. Учите историю", — отмечает Элла Либанова.

Еще в 2022 году, напомнила директор Института демографии, в столице ходил анекдот о том, как после очередного обстрела некоторые жители Киева якобы спрашивали соседей и знакомых, когда те пойдут пикетировать правительство, чтобы главы государства пошли на переговоры с Россией. "Вот когда пойдут, тогда и мы выйдем", — слышали они в ответ.

Напомним, "Телеграф" писал, что глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов убежден, что Кремль стремится к полному отключению света в Украине для нагнетания общественного недовольства. Однако самая большая сила Украины — это единство, и без нее войну не выиграть.