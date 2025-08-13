У сыновей Путина и Кабаевой новая "мама"? Что за женщина называет себя ею и по какой причине (фото)

У детей Путина и Кабаевой есть ассистентка, которая называется их матерью

Слухи о том, что у любовницы Путина Алины Кабаевой есть двое детей от него, ходят давно. Как выяснили журналисты, мальчиков зовут Иван и Владимир и родились они в 2015 и 2019 году соответственно. Однако в семье работает женщина по имени Олеся Федина, которая представляется их матерью.

Журналисты издания "Досье" с ссылкой на свои источники выяснили, что у Путина и Кабаевой есть двое сыновей. Они живут в изоляции, редко появляются на людях и всегда находятся в окружении нянь, гувернанток и под охраной.

Блондинка справа на фото от Кабаевой - это Олеся Федина

По данным издания, дети Путина Иван и Владимир вместе с Кабаевой живут в его резиденции на Валдае, а также часто проводят время в его апартаментах в Сочи и Крыму. Рядом с ними всегда полно обслуживающего персонала. А учителей для детей Путина ищут за границей, особенно в ЮАР.

Оказалось, что для новых работников мамой мальчиков представляется женщина по имени Олеся Федина, которая является двоюродной сестрой Алины Кабаевой. Она лично знакомится с гувернерами или учителями. Сама же Кабаева старается соблюдать конспирацию.

Путин и Кабаева уже более 20 лет в отношениях

Отметим, что Кабаева познакомилась с Путиным в 2001 году во время вечеринки, которую устроила тренер Ирина Винер по поводу удачного выступление российской сборной на чемпионате мира в Испании. На тот момент гимнастке было около 18 лет. Говорят, что юная спортсменка целый вечер общалась с Путиным. Якобы с того времени у них и завязались романтические отношения. А уже в 2015 году Кабаева родила президенту РФ первого сына Ивана.

Путин и Кабаева познакомились в 2001 году

