"Есть критические точки": как Украина может устроить блэкаут в России и к чему это приведет

Российская электросеть построена в СССР и имеет свои особенности

Создать блэкаут в России немного легче, чем в Украине, ведь там есть определенная особенность электросети. Однако такие отключения света из-за обстрелов вряд ли вызовут общественное возмущение против власти главы РФ Владимира Путина.

Об этом "Телеграфу" рассказал Алексей Оржель, бывший министр энергетики и защиты окружающей среды Украины. По его словам, россияне не столь активный народ, чтобы выходить на улицы и требовать отставки Путина из-за блекаута.

Что нужно знать:

Электросеть России создана в советское время и достаточно разветвлена

Украина может устроить блэкаут в России, но он не даст нужного результата

По словам Оржеля, блекаут может создать социальное напряжение в обществе, но он не будет достаточно эффективным в России. Ведь россияне не тот народ, который сейчас выйдет на улицы и потребует отставки Путина. Наоброт, удары по энергетике могут иметь противоположный эффект.

Ведь, учитывая степень пропаганды Кремля, вполне можно ожидать, что это приведет к закреплению того, кто враг. То есть Украина устроив блекаут, наоборот даст Москве дополнительную платформу для новых басен и продвижение нарративов Путина.

"Российская сеть была построена в советские времена, она гораздо более разветвленная и слабее по сравнению с украинской. Там есть критические точки в системе, которые могут создавать блекауты", — говорит Оржель.

Он также добавил, что сейчас Украина может пройти эту зиму более-менее спокойно. Уже видно, что отключений не избежать, но в настоящее время электросеть более подготовлена, чем в 2022-2023 годах. Поэтому украинцам следует запастись терпением и с пониманием относиться к отключениям света.

