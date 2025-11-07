В официальной биографии Пескова нет информации о его матери

Главный врун Кремля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, долгие годы скрывал свое происхождение. Но журналистом удалось выяснить информацию не только о его "тайной" матери, но и узнать, что в его семье были шпионы и партийная элита.

Что известно:

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков десятилетиями скрывал информацию о своей матери и кем была его родня

Выяснилось, что Дмитрий Песков является выходцем из шпионской семьи и партийной элиты

Какие тайны скрывала семья путинского глашатая Дмитрия Пескова узнали журналисты проекта "Отцы и деды". В сети опубликовали фотографию его генеалогического древа.

Кем была семья Дмитрия Пескова

Что известно о семье Дмитрий Пескова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оказался выходцем из семьи с глубокими корнями в советской элите и спецслужбах. Его дед по матери, Яков Зевин, был одним из 26 бакинских комиссаров, расстрелянных белогвардейцами в 1918 году. После его гибели Ленин лично выделил его жене квартиру в Москве.

Вдова Зевина была близкой подругой семьи советского вождя и работала с его женой Надеждой Крупской в Наркомпросе, а позже участвовала в комиссиях по "чистке" партии. В старости она писала воспоминания о семье Ленина, работая в его музее.

Дмитрий Песков выходец из шпионской семьи

Ее сын, дед путинского глашатая, тоже стал видным деятелем КПСС и работал заместителем директора Института марксизма-ленинизма.

Что касается "тайной" матери Дмитрия Пескова, о которой нет информации в его официальной биографии, то звали ее Надежда Зенина. Согласно данным журналистов, она, вероятно, работала в спецслужбе: о местах ее работы отсутствуют сведения в государственных базах, что характерно для сотрудников силовых структур.

Семья Песковых жила в привилегированном ведомственном доме на Пресне среди сотрудников КГБ и внешней торговли, создавая тесное окружение с элитой советской власти.

Мама Пескова, вероятно, работала в спецслужбе

Отец пресс-секретаря президента, Сергей Песков, с высокой вероятностью работал в разведке. Родился он в украинском Мукачеве, но долгие годы работал на Ближнем Востоке под прикрытием "обществ дружбы" и "комитетов солидарности со странами народной демократии". Это было стандартным прикрытием советских разведчиков в период "холодной войны".

Дмитрий Песков скрывал свое происхождение

В биографии Дмитрия Пескова указывается, то его отец был послом РФ в Пакистане и Омане, но примечательно то, что эти посты он получил после того, как карьера сына пошла вверх в Кремле. Этому, к слову, пресс-секретарь обязан своим бывшим женам. Первой его супругой была Анастасия Буденная, внучка сталинского маршала, брак с которой помог ему получить должность дипломата в Турции. А второй женой стала дочь российского дипломата Екатерина Солоцинская.

