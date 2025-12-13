Путину оригинально закрыли рот в Туркменистане: он даже ничего не понял (видео)

Российский лидер прибыл в Ашхабад для участия в международном форуме

С главой России Владимиром Путиным во время визита в Туркменистан произошел остроумный курьез. Он несколько минут говорил с выключенным микрофоном и даже не замечал этого.

Соответствующее видео уже завирусилось в сети. Многие каналы стали называть этот случай довольно удачным способом закрыть Путину рот и т.д.

На видео видно, что глава России говорит что-то на форуме "Мир и доверие: единство целей в пользу устойчивого будущего" в Ашхабаде, но звука нет. Поначалу он даже не заметил, что что-то не так. Затем несколько раз Путин пытался что-то нажать на микрофоне и покрутить его, но безрезультатно – звук так и не появился. Однако на помощь кремлевскому лидеру пришел сосед, который включил микрофон.

Путин довольно сухо поблагодарил его и продолжил свою речь, оставив этот курьез без комментариев. Заметим, что фактически в этом случае нет чего-то сенсационного, однако на фоне регулярных заявлений пропагандистов, что Путин разбирается в новейших технологиях и якобы всегда помогает коллегам разобраться с наушниками и автоматическим переводчиком, это выглядело смешно.

Ведь фактически микрофон не такой уж сложный гаджет, вероятнее всего имеет две кнопки "Включить" и "Выключить". Однако российский лидер не смог в них разобраться.

