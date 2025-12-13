Путіну оригінально закрили рота в Туркменістані: він навіть нічого не зрозумів (відео)

Російський лідер прибув в Ашхабад для участі у міжнародному форумі

З головою Росії Володимиром Путіним під час візиту до Туркменістану стався дотепний курйоз. Він кілька хвилин говорив з вимкненим мікрофоном та навіть не помічав цього.

Відповідне відео вже завірусилось у мережі. Чимало каналів почали називати цей випадок досить вдалим способом закрити Путіну рота тощо.

На відео видно, що голова Росії говорить щось на формі "Мир та довіра: єдність цілей на користь стійкого майбутнього" в Ашхабаді, але звуку немає. Спочатку він навіть не помітив, що щось не так. Потім кілька разів Путін намагався щось натиснути на мікрофоні та покрутити його, але безрезультатно — звук так і не з'явився. Однак на поміч кремлівському лідеру пришов сусід, який ввімкнув мікрофон.

Путін досить сухо подякував йому та продовжив свою промову, залишивши цей курйоз без коментарів. Зауважимо, що фактично в цьому випадку немає чогось сенсаційного, однак на тлі регулярних заяв пропагандистів, що Путін знається на новітніх технологіях і нібито завжди допомагає колегам розібратись з навушниками та автоматичним перекладачем, це виглядало дотепно.

Адже фактично мікрофон не такий вже й складний гаджет, ймовірніше має всього дві кнопки "Включити" та "Виключити". Однак російський лідер не зміг у них розібратися.

Нагадаємо, що нещодавно на урочистій церемонії в Кремлі Путін сильно закашлявся поряд з дитиною. Хлопчик ввічливо побажав голові Росії здоров'я.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на початку грудня у зовнішності Путіна побачили дивні зміни.