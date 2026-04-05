Там учился главнокомандующий ВСУ: горит Московское высшее общевойсковое командное училище — СМИ

В столице РФ эвакуировали курсантов

В России горит крыша Московского высшего общевойскового командного училища (МВОКУ). Интересно, что в этом заведении учился главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

О происшествии пишут российские СМИ. В сети появились соответствующие фото и видео.

Училище находится на улице Головачева, 2, в районе Люблино на западе Москвы. В МО РФ сообщили, что причиной "задымления" якобы является короткое замыкание на чердаке.

Пожару присвоен повышенный ранг, а его площадь составляет около 200 квадратных метров.

Из опасной зоны экстренно эвакуированы около 100 человек. Предварительно, пострадавших нет. Сотрудники МЧС пытаются предотвратить обрушение кровли старейшего военного вуза государства-агрессора.

К слову, Сырский поступил в МВОКУ в 1982 году по квоте для отличников УССР и окончил его в 1986 году в звании лейтенанта. После этого он начал службу с должности командира мотострелкового взвода 426 мотострелкового полка 25-й гвардейской мотострелковой дивизии в Лубнах Полтавской области.

Напомним, в конце марта Сырский рассказал, что на фронте не хватает людей. Несмотря на это, Силам обороны удается срывать российские планы и даже успешно контратаковать.