Там навчався головнокомандувач ЗСУ: палає Московське вище загальновійськове командне училище - ЗМІ

У столиці РФ евакуювали курсантів

У Росії горить дах Московського вищого загальновійськового командного училища (МВЗКУ). Цікаво, що у цьому закладі навчався головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Про подію пишуть російські ЗМІ. У мережі зʼявилися відповідні фото та відео.

Училище розташовано на вулиці Головачова, 2, у районі Любліно на заході Москви. У МО РФ повідомили, що причиною "задимлення" нібито є коротке замикання на горищі.

Пожежі надано підвищений ранг, а її площа становить близько 200 квадратних метрів.

З небезпечної зони екстрено евакуйовано близько 100 людей. Попередньо постраждалих немає. Співробітники МНС намагаються запобігти обвалу покрівлі найстарішого військового вишу держави-агресорки.

Пожежа у Московському вищому загальновійськовому командному училищі

До слова, Сирський вступив до МВЗКУ 1982 року за квотою для відмінників УРСР і закінчив його 1986 року у званні лейтенанта. Після цього він розпочав службу з посади командира мотострілецького взводу 426 мотострілецького полку 25-ї гвардійської мотострілецької дивізії у Лубнах Полтавської області.

Нагадаємо, наприкінці березня Сирський розповів, що на фронті не вистачає людей. Попри це Силам оборони вдається зривати російські плани і навіть успішно контратакувати.