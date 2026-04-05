Там навчався головнокомандувач ЗСУ: палає Московське вище загальновійськове командне училище - ЗМІ
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 2376
У столиці РФ евакуювали курсантів
У Росії горить дах Московського вищого загальновійськового командного училища (МВЗКУ). Цікаво, що у цьому закладі навчався головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
Про подію пишуть російські ЗМІ. У мережі зʼявилися відповідні фото та відео.
Училище розташовано на вулиці Головачова, 2, у районі Любліно на заході Москви. У МО РФ повідомили, що причиною "задимлення" нібито є коротке замикання на горищі.
Пожежі надано підвищений ранг, а її площа становить близько 200 квадратних метрів.
З небезпечної зони екстрено евакуйовано близько 100 людей. Попередньо постраждалих немає. Співробітники МНС намагаються запобігти обвалу покрівлі найстарішого військового вишу держави-агресорки.
До слова, Сирський вступив до МВЗКУ 1982 року за квотою для відмінників УРСР і закінчив його 1986 року у званні лейтенанта. Після цього він розпочав службу з посади командира мотострілецького взводу 426 мотострілецького полку 25-ї гвардійської мотострілецької дивізії у Лубнах Полтавської області.
Нагадаємо, наприкінці березня Сирський розповів, що на фронті не вистачає людей. Попри це Силам оборони вдається зривати російські плани і навіть успішно контратакувати.