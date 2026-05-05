Азаров внезапно дал интервью россиянам: где он пропадал и что наговорил об Украине

Сбежавший в Россию премьер считает мирное соглашение нежизнеспособным

Бывший украинский премьер Николай Азаров снова стал рупором российской пропаганды. Он продолжает критиковать действующего президента Владимира Зеленского, заявляет о необходимости "изменения режима" в Украине, одновременно видя внешнее управление со стороны США. Примечательно, что, по мнению Азарова, подписание мира в ближайшее время невозможно.

"Телеграф" разобрался в его интервью российским пропагандистам RT и нашел несколько интересных моментов.

"Режим Зеленского" и внешнее управление

Николай Азаров продолжает российский нарратив, что подписание мирного соглашения невозможно без смены власти в Украине. Но видит проблему не в конкретном лице, а в "режиме", хотя и называет его по фамилии президента. Более того, из-за "режима Зеленского" даже не могут провести выборы, мол "все оппозиция либо в тюрьме, либо убита, либо за границей".

Однако Азаров уверен, что ключевые решения по Украине принимаются под влиянием США, а не самостоятельно в Киеве. "У этого режима есть хозяева, в данном случае — американцы и, возможно, британцы в определенной степени. Именно они определяют политику этого режима. И изменение режима не входит в их планы", — заявляет Азаров, подчеркивая, что только американцы могут "изменить режим".

Отметим, что именно США настаивают на проведении выборов в Украине. Зеленский уже неоднократно заявлял, что готов к ним, но есть вопросы безопасности.

Хотя США, по мнению Азарова, держат контроль, они почему-то не принуждают Украину к миру на выгодных России условиях. Пока же президент США Дональд Трамп Украиной "не занимается", а Зеленского считает "клоуном из бродячего цирка", утверждает Азаров. Но в том же интервью он скажет "Украине есть кому заниматься, там, по их мнению, все идет по плану".

Мирного соглашения не будет, потому что Россия боится?

Азаров не видит предпосылок для скорейшего завершения войны, даже в случае подписания соглашения. Причина даже не в "нелегитимности" властей, но и в том, что, по мнению Азарова, мирный договор не закрепит право РФ на оккупированные территории. "Ну ладно, махнем рукой, скажем: Бог с вами, пусть кто угодно, но подпишет. Но что дальше? Он что, изменит свою сущность, этот режим? Он что, прекратит готовить свои вооружённые силы для дальнейшего противостояния с Россией и отвоёвывания тех территорий, которые он сейчас согласится отдать? Предположим, согласятся на каких-то условиях подписать какое-то соглашение. Дальше-то что? Перспектива на год-два", — говорит Азаров.

Выборы в Венгрии – результат внешнего влияния

Проигрыш Орбана на выборах в Венгрии Азаров объясняет вмешательством институтов ЕС и масштабной информационной кампанией. Более того, он косвенно обвиняет Украину в потенциальной причастности к финансированию политических процессов в Венгрии. Заявляет — задержание инкассаторов тому подтверждение. Выигрыш Мадяра на выборах называет недосмотром Трампа, а самого победителя — "проектом" ЕС. "Орбан воспринимался как соратник, друг Трампа. И его противостояние Европейскому Союзу выглядело так, что если он проиграет, то проигрывает и Трамп", — говорит Азаров, игнорируя, что Орбан всегда отождествлялся в первую очередь с Россией и Владимиром Путиным.

Что известно о деятельности Азарова в России

Николай Азаров после побега из Украины в 2014 году проживает в России, где, по данным расследований и стражей порядка, получил ряд активов и продолжает публичную деятельность. В 2015 году создал "Комитет спасения Украины" — организацию, которая позиционирует себя как "правительство в изгнании".

В частности, уже через год после переезда ему предоставили участок площадью около 50 соток с домом в подмосковном селе Петрово-Дальнее. Недвижимость связана со структурой "Оздоровительный комплекс Рублево-Успенский", находящейся в юрисдикции Управделами президента РФ. Заработок Азарова – участие в программах российских пропагандистов и формальная зарплата в Донецком горном институте. За работу по продвижению нарративов Кремля платят немало – в 2018 году Азаров получил более 1 млн рублей от пропагандистского телеканала "Россия", где принимал участие в ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым". В 2025 году стал академиком Российской Академии наук.

В Украине беглый премьер заочно осужден — суд признал его виновным в государственной измене, посягательстве на территориальную целостность и информационной поддержке российской агрессии. Приговор – 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что у Азарова немало недвижимости в Европе, что не мешает ему активно критиковать ЕС. Особняк Азарова в Подмосковье официально записан его женой.