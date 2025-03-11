Янукович подарил ему огромный букет: как выглядел Азаров 15 лет назад, когда его впервые назначили премьер-министром

В этот день 15 лет назад Николая Азарова назначили главой правительства

Николай Азаров — одиозный украинский политик, бывший премьер-министр Украины, который после Революции Достоинства сбежал в Россию, а сейчас он уже совсем дедушка. В этот день 15 лет назад, 11 марта 2010 года, Азарова впервые избрали главой правительства. А поздравлял его лично Виктор Янукович — с огромным букетом роз.

"Телеграф" решил вспомнить, как выглядел Николай Азаров 15 лет назад, когда впервые стал премьер-министром Украины.

Азаров стал премьером — как это было

Украинский политик с российскими корнями Николай Азаров в свое время был членом фракции Партии регионов. А после избрания Виктора Януковича президентом Украины в 2010 году он некоторое время исполнял обязанности главы Партии регионов. В марте 2010 года регионалы выдвинули Азарова кандидатом на пост премьер-министра Украины и уже 11 марта за его кандидатуру проголосовала Верховная Рада.

Николай Азаров и Виктор Янукович. Фото: Getty Images

В тот день Николай Янович, выступая с трибуны парламента, заявил, что "принимает страну в крайне тяжелом положении". А после назначения премьером он также заявил, что ощущает себя "первым министром в Кабмине Виктора Януковича".

Николай Азаров. Фото: Getty Images

К слову, о Януковиче. Именно он одним из первых поздравил Азарова с назначением на эту высокую государственную должность. Тогдашний президент и соратник новоиспеченного премьера презентовал ему огромный букет красных роз прямо в раде. Сам Азаров в момент дарения цветов выглядел слегка растерянным, но довольным.

Отметим, что Николай Азаров дважды становился главой превительства Украины. Первый раз его назначили 11 марта 2010 года. Затем 3 декабря 2012 года он подал в отставку, а уже 9 декабря 2012 года президент Виктор Янукович внес в новую Верховную Раду направление о назначении Николая Азарова на пост премьер-министра Украины. После этого — 13 декабря парламент рассмотрел и поддержал кандидатуру Азарова.

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