Азаров раптово дав інтерв'ю росіянам: де він пропадав та що наговорив про Україну

Експрем'єр, що втік до Росії, вважає мирну угоду нежиттєздатною

Колишній український прем'єр Микола Азаров знову став рупором російської пропаганди. Він продовжує критикувати чинного президента Володимира Зеленського, заявляє про необхідність "зміни режиму" в Україні водночас вбачаючи зовнішнє управління з боку США. Примітно, що на думку Азарова підписання миру найближчим часом не можливо.

"Телеграф" розібрався в його інтерв'ю російським пропагандистам RT та знайшов кілька цікавих моментів.

"Режим Зеленського" та зовнішнє керування

Микола Азаров продовжує російський нарратив, що підписання мирної угоди неможливе без зміни влади в Україні. Та вбачає проблему не в конкретній особі, а в "режимі", хоча і називає його за прізвищем президента. Ба більше, через "режим Зеленського" навіть не можуть провести вибори, мовляв "всі опозиція або в тюрмі, або вбита, або за кордоном".

Проте Азаров впевнений — ключові рішення щодо України ухвалюються під впливом США, а не самостійно в Києві. "У цього режиму є господарі, в даному випадку — американці і, можливо, британці певною мірою. Саме вони визначають політику цього режиму. І зміна режиму не входить до їхніх планів", — заявляє Азаров, водночас наголошуючи, що тільки американці можуть "змінити режим".

Зауважимо, саме США наполягають на проведенні виборів в Україні. Зеленський вже неодноразово заявляв, що готовий до них, але є питання безпеки.

Хоч США, на думку Азарова, тримають контроль, вони "чомусь" не примушують Україну до миру на вигідних Росії умовах. Наразі ж президент США Дональд Трамп Україною "не займається", а Зеленського вважає "клоуном з мандрівного цирку", стверджує Азаров. В тому ж інтерв'ю він скаже "Україною є кому займатися, там, на їхню думку, усе йде за планом".

Мирної угоди не буде, бо Росія боїться?

Азаров не бачить передумов для швидкого завершення війни, навіть у разі підписання угоди. Причина навіть не в "нелегітимності" влади, а й в тому, що на думку Азарова мирний договір не закріпить право РФ на окуповані території. "Ну добре, махнемо рукою, скажемо: Бог з вами, нехай хто завгодно, але підпише. Але що далі? Він що, змінить свою сутність, цей режим? Він що, припинить готувати свої збройні сили до подальшого протистояння з Росією та відвоювання тих територій, які він зараз погодиться віддати? Припустимо, погодяться на якихось умовах підписати якусь угоду. А далі що? Перспектива на рік-два", — каже Азаров.

Вибори в Угорщині — результат зовнішнього впливу

Програш Орбана на виборах в Угорщині Азаров пояснює втручанням інституцій ЄС і масштабною інформаційною кампанією. Ба більше — він непрямо звинувачує Україну в потенційній причетності до фінансування політичних процесів у Угорщині. Заявляє — затримання інкасаторів є тому підтвердженням. Виграш Мадяра на виборах називає недоглядом Трампа, а самого переможця — "проєктом" ЄС. "Орбан сприймався як соратник, друг Трампа. І його протистояння Європейському Союзу виглядало так, що якщо він програє, то програє й Трамп", — каже Азаров, ігноруючи, що Орбан завжди ототожнювався першочергово з Росією та Володимиром Путіним.

Що відомо про діяльність Азарова в Росії

Микола Азаров після втечі з України у 2014 році проживає в Росії, де, за даними розслідувань і правоохоронців, отримав низку активів і продовжує публічну діяльність. У 2015 році створив Комітет порятунку України — організацію, яка позиціонує себе як "уряд у вигнанні".

Зокрема, вже за рік після переїзду йому надали ділянку площею близько 50 соток із будинком у підмосковному селі Петрово-Дальнє. Нерухомість пов’язана зі структурою "Оздоровчий комплекс Рубльово-Успенський", яка перебуває в юрисдикції Управління справами президента РФ. Заробіток Азарова — участь у програмах російських пропагандистів та формальна зарплата в Донецькому гірничому інституті. За роботу з просування наративів Кремля платять чимало — в 2018 році Азаров отримав понад 1 млн рублів від пропагандистського телеканалу "Росія", де брав участь у ток-шоу "Вечір із Володимиром Соловйовим". У 2025 році став академіком Російської академії наук.

В Україні прем'єр-втікач заочно засуджений — суд визнав його винним у державній зраді, посяганні на територіальну цілісність та інформаційній підтримці російської агресії. Вирок — 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Азаров має чимало нерухомості в Європі, що не заважає йому активно критикувати ЄС. Особняк Азарова в Підмосков'ї офіційно записаний на його дружину.