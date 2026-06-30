"КГБшник крестится". Странное поведение Путина на похоронах в Москве попало на видео

Российский лидер посетил похороны экс-министра, которому тоже 73 года

Во время недавнего публичного появления президента России Владимира Путина в Москве пользователи заметили странную деталь. Она уже стала поводом для обсуждений и комментариев.

На видео с церемонии прощания с экс-министром обороны РФ Сергеем Ивановым Путин перекрестился. Кто-то может подумать, что это вполне нормальный жест, но есть, по меньшей мере, два нюанса.

Первое, что бросается в глаза — то, насколько формальными были движения президента. Он подошел к гробу, положил букет красных роз и быстро перекрестился. Движение заняло всего несколько секунд, словно это произошло машинально. Кроме того, даже ладонь Путина не имела четкого православного триперстия, она скорее напоминала горсть.

То есть фактически президент России совершил несколько хаотических движений у лица и груди, напоминающих крестное знамение. Вряд ли Путин вложил в эти движения свою веру, вероятнее всего, он просто сделал, как надо во избежание осуждения.

Второй странной деталью является то, что в свое время Путин служил в Комитете государственной безопасности (КГБ) СССР. У него звание подполковника. КГБ в советское время занималось не только репрессиями, но и преследованием верующих и тех, кто посещает церковь.

В комментариях пользователи уже отметили, что довольно странно, когда бывший КГБшник крестится. Кто-то писал, что снова умер не тот дед, ведь Иванову, как и Путину, 73 года. Люди писали:

КГБшник крестится.

Снова не тот умер.

Следующий.

Цветы от президента всегда в моде.

Других дел у этого персонажа, конечно, нет.

С зацелованным кораном за пазухой.

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