"КДБшник хреститься". Дивна поведінка Путіна на похороні в Москві потрапила на відео

Російський лідер відвідав похорон ексміністра, якому теж 73 роки

Під час нещодавньої публічної появи президента Росії Володимира Путіна в Москві користувачі помітили дивну деталь. Вона вже стала приводом для обговорень та низки коментарів.

На відео з церемонії прощання з ексміністром оборони РФ Сергієм Івановим Путін перехрестився. Хтось може подумати, що це цілком нормальний жест, але є щонайменше два нюанси.

Перше, що впадає в око — те, наскільки формальними були рухи президента. Він підійшов до труни, поклав букет червоних троянд та швидко перехрестився. Рух зайняв всього кілька секунд, наче це відбулось машинально. Окрім того, навіть долоня Путіна не мала чіткого православного триперстя, вона скоріше нагадувала жменю.

Тобто фактично президент Росії зробив кілька хаотичних рухів біля обличчя та грудей, що нагадуються хресне знамення. Навряд чи Путін вклав в ці рухи свою віру, ймовірніше, він просто зробив, як треба, аби уникнути осуду.

Другою дивною деталлю є те, що свого часу Путін служив у Комітеті державної безпеки (КДБ) СРСР. Він має звання підполковника. КДБ в радянські часи займалось не тільки репресіями, а й переслідуванням віруючих та тих, хто відвідував церкву.

У коментарях користувачі вже відзначили, що досить дивно, коли колишній КДБшник хреститься. Хтось писав, що знову помер не той дід, адже Іванову, як і Путіну, 73 роки. Люди писали:

КДБшник хреститься.

Знову не той помер.

Наступний.

Квіти від президента завжди в тренді.

Інших справ у цього персонажа звісно немає.

Із зацілованим караном за пазухою.

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