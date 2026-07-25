Звезда "Счастливые вместе" Бочкарева собралась на фронт: куда исчезла и что говорит об Украине "Даша Букина"

Бочкарева публично благодарила Путина

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Для многих украинцев Наталья Бочкарева навсегда осталась Дашей Букиной из сериала "Счастливые вместе". В свое время этот ситком был одним из самых популярных на украинском телевидении, а его герои были узнаваемы в Украине. Однако после начала полномасштабного вторжения отношение к актрисе кардинально изменилось из-за ее публичной позиции в отношении войны.

Бочкарева не скрывает, что поддерживает действия российских властей. В своих интервью она призвала россиян объединиться и заявляла, что верит в победу России. Также актриса говорила, что она за "правильный" мир – тот, который "без неонацистов".

Кроме того, в 2022 году Бочкарева посетила оккупированный Донецк. По ее словам, она привозила гуманитарную помощь и публично поблагодарила Владимира Путина за возможность приехать на оккупированную территорию. Об этой поездке актриса рассказывала в интервью российским медиа.

"Хочу сказать большое спасибо президенту Путину, что сейчас можно приехать на Донбасс. Мы заезжали в храм, где помолились Богу и сказали: "Спасибо, что не разбомбили"

Наталья Бочкарева в роли Даши Букиной

Уже в первые дни полномасштабного вторжения Бочкарева поддержала военные преступления России: "Все делаем для того, чтобы укрепить веру. Веру в то, что мы все равно победим, все равно выстоим. Надо потерпеть. Надо всем объединиться, всем собраться. Жителям Донбасса хочу пожелать".

Наталья Бочкарева

Кроме того, актриса заявляла о поддержке кадетской школы, которая носит имя ликвидированного главаря группировки "ДНР" Александра Захарченко. Несмотря на критику и негативную реакцию в соцсетях из-за своей позиции, Бочкарева неоднократно отмечала, что считает себя патриоткой России. По ее словам, она сознательно не читает комментарии в сети и не намерена менять свои взгляды.

Наталья Бочкарева. Фото: соцсети

В одном из интервью актриса рассказала, что ее сын учится в кадетском корпусе. Она заявила, что если в будущем его отправят на военную службу, готова поехать вместе с ним. Для этого, по словам Бочкаревой, она планирует пройти обучение на медицинских курсах, чтобы помочь как медик.

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