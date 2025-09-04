"Еще бы в пузико поцеловал". Путин отметился курьезом на встрече с курсантами (видео)

Пользователи в сети не сдерживали свои шутки

В России произошел очередной курьез с главой Кремля Владимиром Путиным. Ведь после короткого разговора с курсантом он полез его обнимать.

Соответствующее видео уже распространяется в сети. Интересно, что российская пропаганда уже назвала это событие "трогательной встречей".

В четверг, 4 сентября, Путин встретился с курсантами Уссурийского суворовского военного училища во Владивостоке, на площадке национального центра "Россия". В ходе общения один из курсантов луначарского филиала центра "Воин" отличился. Ведь на вопрос Путина, что доставляет ему наибольшее удовольствие в учебе, курсант ответил — форма.

"Форма — это наша гордость", — сказал курсант.

Эти льстивые слова очень порадовали Путина, он даже улыбнулся. А после чего полез к юноше обниматься. Этот момент стал курьезом и завирусился в сети.

Пользователи писали, что курсант провел три недели на карантине для этого кадра, а также, что после этого Путин с легким сердцем отправит его на фронт. Были и комментарии о "поцелуе в пузико". Некоторые пользователи отметили, как сильно изменилось лицо лидера РФ и его отечность.

Интересно, что росСМИ пишут об этом событии, как о чем-то "светлом и трогательном". Хотя в комментариях россияне не сдерживают эмоций и как только не называют Путина.

Скрин с пропагандистского сайта о встрече Путина с курсантами

