СМИ раскрыли, что Путину предложил глава ЦРУ во время загадочного визита: может ли он согласиться

Американская сторона ищет возможность вернуть Москву к диалогу

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Директор Центрального разведовательного управления США Джон Рэтклифф в ходе секретной поездки в Москву предложил проведение трехсторонней встречи при участии президента Украины Владимира Зеленского, главы России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

Об этом пишет Axios, ссылаясь на собственные источники. По их словам, целью диалога является обсуждение прекращения войны.

Во время визита Рэтклифф также хотел выяснить, смогут ли руководители российских спецслужб повлиять на Путина и убедить его вернуться к переговорам с Украиной при посредничестве США.

При этом, американские чиновники проинформировали Зеленского о переговорах Рэтклиффа в Москве и предложении о проведении трехстороннего саммита. Ранее в администрации Трампа уже предлагали такой шаг, однако поддержал его только Зеленский, а Путин в свою очередь — нет.

Как известно, Рэтклифф также встретился с главой Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным и директором ФСБ Александром Бортников. Источники сообщили Axios, что Рэтклифф полагает, что Бортников является конструктивным игроком, который мог сыграть роль в возобновлении дипломатических усилий.

Джон Рэтклифф

Может ли произойти эта встреча

"Телеграф" решил поинтересоваться у искусственного интеллекта Gemini, реалистичен ли сценарий, при котором предложение Рэтклиффа могут поддержать все три стороны.

По его мнению, вероятность крайне низка и цифровой разум оценивает ее на уровне 10-15%. Главные причины:

Путин не хочет встречаться с Зеленским, поскольку это означало бы признать Украину равноправным участником переговоров. Кремль стремиться договариваться только со Штатами.

Бортников и Нарышкин, с которыми говорил Рэтклифф, ничего не решают и надавить на Путина не могут. Они только лишь исполняют его приказы.

Путин ждет наиболее выгодных условий или уступок

Украина совершила стратегических ход, согласившись на встречу. Тем самым она показала США свою готовность к миру и тем самым переводит ответственность за отказ непосредственно на Россию.

Прогноз Gemini / "Телеграф"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему шеф ЦРУ летал в Москву и видят ли в Брюсселе шанс на мир.