"Досадное упущение ПВО": российские военкоры ноют из-за прилета по Перми в 1500 км от фронта

После попадания в небо поднялся столб черного дыма

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Российский город Пермь, удаленный от Украины на 1500 километров, в понедельник, 7 сентября, массированно атаковали беспилотники. Российские "военкоры" уже начали ныть "где ПВО".

По предварительным данным, под удар попал нефтеперерабатывающий завод "ЛУКойл-Пермнефтеоргсинтез", один из крупнейших НПЗ России. Предприятие входит в группу "Лукойл" и перерабатывает более 13 млн. тонн нефти в год.

В сети появились многочисленные видео пролета беспилотников по небу в Перми. Во время атаки были эвакуированы сотрудники состава OZON, пишут российские паблики.

Внимание! Некоторые видео содержат ненормативную лексику

В то же время основатель "Лукойла" Вагит Алекперов заявил, что поврежденные НПЗ "Лукойла" восстановят "за две-три недели". По его словам, принимаются все необходимые меры, чтобы заводы продолжали работать.

Последствия ударов. Exilenova+

Дым после атаки. Фото: росСМИ

Проектная мощность Пермского НПЗ предусматривает переработку до 13,1 млн. тонн нефти в год. Кроме того, завод способен перерабатывать до 1,7 млн. тонн жидких углеводородов и около 1,46 млрд. кубометров попутного нефтяного газа ежегодно. Предприятие выпускает более 60 видов продукции: пять марок бензина, около 20 видов дизельного топлива, реактивное топливо и т.д.

Российские "военкоры" недовольны своей ПВО

Российский пропагандистский и "военкоровский" Telegram-канал "Два майора" на фоне атаки в Перми начали выражать недовольство. Дроны, атаковавшие объекты в российском городе, пишут они, пролетели 1500 км, и это ставит вопросы. В частности, авторы канала сомневаются, есть ли "эффективная система обмена информацией" и "системы мер по перехвату целей на межрегиональном уровне".

Скрин сообщения российских пропагандистов

Ранее "Телеграф" рассказывал, что 6 сентября в российской Рязани был атакован один из ключевых нефтеперерабатывающих заводов в центральной части РФ. На месте произошел масштабный пожар.