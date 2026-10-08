После массированного удара по Украине. Российская "радиостанция Судного дня" снова подала сигнал (аудио)

Сообщения прозвучали с разницей менее чем в полтора часа

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После массированного удара по Украине в ночь на 7 октября российская радиостанция УВБ-76, известная как "жужжалка", снова вышла в эфир. Передала два сообщения.

Как и обычно, они выглядят простым набором букв и цифр. Первое сообщение прозвучало в 18:05 по Киеву:

"НЖТИ 42820 МНИТЕЛЬНЫЙ 5821 6631". Второе сообщение – в 19:36: "НЖТИ 49569 КУПОЛ 4747 6831".

Что такое УВБ-76 и что означают сообщения

УВБ-76 – загадочная российская военная радиостанция. Она начала работать на частоте 4625,0 кГц с конца 1970-х годов. Круглосуточно на волне – монотонное жужжание (отсюда пошло прозвище "жужжалка"), однако время от времени в эфир выходит неизвестный. Он зачитывает набор слов, букв и цифр.

Точное значение шифра и роль радиостанции неизвестны. В России официально работу станции не комментируют, однако эксперты связывают ее с военными и возможной системой автоматического ядерного удара "Периметр", или "Мертвая рука". Отсюда и второе название – "Радиостанция Судного дня".

Как сообщал "Телеграф", российский комплекс "Периметр" призван обеспечить нанесение ядерного удара даже после уничтожения руководства и Генштаба. Командные ракеты передают зашифрованные сигналы стратегическим силам, пережившим первую атаку.