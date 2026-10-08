Після масованого удару по Україні. Російська "радіостанція Судного дня" знову подала сигнал (аудіо)

Повідомлення пролунали з різницею менш ніж у півтори години

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Після масованого удару по Україні в ніч на 7 жовтня російська радіостанція УВБ-76, відома як "жужалка", знову вийшла у ефір. Передала два повідомлення.

Як і зазвичай, вони виглядають звичайним набором літер та цифр. Перше повідомлення було о 18:05 за Києвом:

"НЖТИ 42820 МНИТЕЛЬНЫЙ 5821 6631". Друге повідомлення – о 19:36 "НЖТИ 49569 КУПОЛ 4747 6831".

Що таке УВБ-76 та що означають повідомлення

УВБ-76 загадкова російська військова радіостанція. Вона почала працювати на частоті 4625,0 кГц з кінця 1970-х років. Цілодобово на хвилі – монотонне дзижчання (звідси пішло прізвисько "жужалка"), проте час від часу в ефір виходить невідомий. Він зачитує набір слів, літер та цифр.

Достеменне значення шифру та роль радіостанції невідома. В Росії офіційно роботу станції не коментують, проте експерти пов'язують її з військовими та можливою системою автоматичного ядерного удару "Периметр" або ж "Мертва рука". Звідси і друга назва – "Радіостанція Судного дня"

Як повідомляв "Телеграф", російський комплекс "Периметр" має забезпечити запуск ядерного удару навіть після знищення керівництва та Генштабу. Командні ракети передають зашифровані сигнали стратегічним силам, які пережили першу атаку.