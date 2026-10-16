Путин снова цеплялся за стол на совещании: на что указывает этот жест (фото, видео)

Подобную позу он уже демонстрировал на встречах с чиновниками в 2022 году

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Российский глава Владимир Путин взялся за старое и снова удивил своими жестами и поведением во время общей онлайн-конференции. Ранее российского лидера уже замечали в похожем положении: на встречах он вцеплялся пальцами в край столешницы или угол стола.

На опубликованных кадрах Путин также крепко держится за стол в ходе выступления на пленарном заседании форума-съезда "Деловой России".

Пользователи соцсетей и комментаторы пытались понять, почему он выбирает такую позу и что могут означать его жесты.

Среди версий звучали предположения о попытке скрыть дрожь в руках и о возможном страхе.

Владимир Путин держится за стол / скриншот видео

Как Путин держится за стол / скриншот видео

Как Путин держался за стол на предыдущих встречах

Один из самых заметных эпизодов произошёл 21 апреля 2022 года, на встрече с тогдашним министром обороны России Сергеем Шойгу. Они обсуждали Мариуполь. В соцсетях же обсуждали позу Путина: он сидел, вцепившись руками в стол. Его кисти выглядели опухшими.

Встреча Путина и Шойгу в 2022 году

Впоследствии подобные случаи повторялись. 25 августа 2022 года, Путин сидел в такой позе на встрече с руководителем Федеральной налоговой службы Данилом Егоровым, а 26 августа – с генеральным директором "Аэрофлота" Сергеем Александровским.

В обоих случаях глава Кремля сидел в кресле и держался правой рукой за угол стола. Во время апрельского разговора с Шойгу он также сгорбился и втянул голову в плечи. Повторение этой позы на разных встречах подогревало обсуждения физического состояния Путина.

Чем объясняли эту позу

После встречи с Шойгу политический эксперт Валерий Соловей предположил, что Путин таким образом пытался скрыть тремор. 22 апреля 2022 года "Телеграф" привёл его слова о якобы ухудшившемся здоровье российского президента и о том, что препараты, которые тот, по утверждению Соловья, принимал для подавления симптомов болезни Паркинсона, стали менее эффективными.

"Уже больше месяца врачи не могут убедить Путина сменить препараты, подавляющие симптомы болезни Паркинсона, потому что старые уже не дают нужного эффекта, а экспериментировать с новыми президент просто боится", – утверждал политический эксперт Валерий Соловей.

Владимир путин хватается за кресло

"Руки, вцепившиеся в стол, – это способ скрыть небольшой, но вполне заметный тремор", – так политический эксперт Валерий Соловей объяснял поведение Путина.

Другое объяснение приводил FREEДОМ: психологи связывали такое поведение со страхом. Эту версию также подкрепляли кадрами разговора с Шойгу: на них Путин то вжимался в кресло, то старался как можно крепче держаться за стол.

Как сообщал "Телеграф", Путин показал неоднозначный жест в прямом эфире. Говоря о том, что противники должны почувствовать ответные удары России, он сложил пальцы так, что это можно было принять за скрытый средний палец, – такой вариант издание рассмотрело в разборе жеста. Скрытым здесь называют непристойный знак, замаскированный под другое действие: его можно воспринять как оскорбление, хотя человек сохраняет возможность отрицать такой смысл. Однако пальцы могут случайно сложиться похожим образом – например, когда человек поправляет часы или волосы. Поэтому кадры позволяют обсуждать возможный смысл жеста, но достоверно установить намерение Путина по ним нельзя.