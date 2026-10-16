Путін знову чіплявся за стіл на нараді: на що вказує цей жест (фото, відео)

Подібну позу він уже демонстрував на зустрічах із чиновниками у 2022 році

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Російський глава Володимир Путін взявся за старе і знову здивував своїми жестами та поведінкою під час спільної онлайн-конференції. Раніше російського лідера вже помічали у схожому становищі: на зустрічах він чіплявся пальцями в край стільниці чи кут столу.

На опублікованих кадрах Путін також міцно тримається за стіл під час виступу на пленарному засіданні форуму-з’їзду "Ділової Росії".

Користувачі соцмереж та коментатори намагалися зрозуміти, чому він обирає таку позу і що можуть означати його жести.

Серед версій звучали припущення про спробу приховати тремтіння в руках і про можливий страх.

Володимир Путін тримається за стіл/скріншот відео

Як Путін тримається за стіл/скріншот відео

Як Путін тримався за стіл на попередніх зустрічах

Один із найпомітніших епізодів стався 21 квітня 2022 року, на зустрічі з тодішнім міністром оборони Росії Сергієм Шойгу. Вони обговорювали Маріуполь. У соцмережах обговорювали позу Путіна: він сидів, вчепившись руками в стіл. Його кисті виглядали опухлими.

Зустріч Путіна та Шойгу у 2022 році

Згодом такі випадки повторювалися. 25 серпня 2022 року Путін сидів у такій позі на зустрічі з керівником Федеральної податкової служби Данилом Єгоровим, а 26 серпня – з генеральним директором "Аерофлоту" Сергієм Александровським.

В обох випадках голова Кремля сидів у кріслі і тримався правою рукою за ріг столу. Під час квітневої розмови з Шойгу він також згорбився і втяг голову в плечі. Повторення цієї пози на різних зустрічах підігрівало обговорення фізичного стану Путіна.

Чим пояснювали цю позу

Після зустрічі з Шойгу політичний експерт Валерій Соловей припустив, що Путін у такий спосіб намагався приховати тремор. 22 квітня 2022 року "Телеграф" навів його слова про здоров’я російського президента, що нібито погіршилося, і про те, що препарати, які той, за твердженням Солов’я, приймав для придушення симптомів хвороби Паркінсона, стали менш ефективними.

"Вже більше місяця лікарі не можуть переконати Путіна змінити препарати, що пригнічують симптоми хвороби Паркінсона, тому що старі вже не дають потрібного ефекту, а експериментувати з новими президент просто боїться", — стверджував політичний експерт Валерій Соловей.

Володимир Путін хапається за крісло

"Руки, що вчепилися за стіл, — це спосіб приховати невеликий, але цілком помітний тремор", — так політичний експерт Валерій Соловей пояснював поведінку Путіна.

Інше пояснення наводив FREEДОМ: психологи пов’язували таку поведінку зі страхом. Цю версію також підкріплювали кадрами розмови з Шойгу: на них Путін то втискався в крісло, то намагався якнайміцніше триматися за стіл.

Як повідомляв "Телеграф", Путін показав неоднозначний жест у прямому ефірі. Говорячи про те, що противники повинні відчути удари у відповідь Росії, він склав пальці так, що це можна було прийняти за прихований середній палець, – такий варіант видання розглянуло в розборі жесту. Прихованим тут називають непристойний знак, замаскований під іншу дію: його можна сприйняти як образу, хоча людина зберігає можливість заперечувати такий зміст. Однак пальці можуть випадково скластися схожим чином — наприклад, коли людина поправляє годинник або волосся. Тому кадри дозволяють обговорювати можливий сенс жесту, але достовірно встановити намір Путіна щодо них не можна.