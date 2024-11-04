Лукашенко очень хочет быть на переговорах по Украине: советник Тихановской назвал причину

Самопровозглашенный президент цивилизационно не адаптировался к новой реальности

Александр Лукашенко хочет быть важным человеком. Именно поэтому он стремится быть за столом переговоров, независимо от их развития.

Белорусский диктатор на самом деле верит, что его боятся и ему завидуют. Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал Франак Вячорка, главный советник лидера демократических сил Беларуси Светланы Тихановской.

На вопрос журналистки, были ли у Александра Лукашенко контакты с представителями Запада, Вячорка заверил, что с белорусским диктатором никто не общается на высоком уровне, а подобные сообщения в прессе – работа лоббистов.

"Я думаю, что это бред. Лукашенко очень часто выдает желаемое за действительное, с ним никто не общается на высоком уровне, потому что не воспринимает. Но, может, ему приснилось, или приехали какие-нибудь лоббисты. Существует много лоббистских кампаний, в том числе финансируемых Россией, задача которых – отмывать имидж диктаторов, потом ехать на Запад и говорить: "Ну, не все так однозначно". И, возможно, какую-нибудь такую встречу ему организовали, но никто из наших партнеров таких встреч не проводил с ним", – сказал он.

Советник Тихановской рассказал, что у них есть коммуникация по освобождению политических заключенных с помощью западных стран. Между тем можно заметить, что Лукашенко боится и не освобождает даже умирающих в тюрьмах.

"При этом Лукашенко хотел бы быть за столом переговоров по Украине. Он об этом очень часто говорит. Присутствие на переговорах – это для него и субъектность, и возможность повлиять на ситуацию и выжить. Вне зависимости от того, как будет развиваться ситуация", – пояснил Вячорка.

По его словам, у Лукашенко есть продиктованное страхом навязчивое мнение, что он обязательно должен сидеть за каким-то столом переговоров. Белорусским диктатором овладела идея фикс – быть важным человеком. Он действительно верит, что он – пуп земли, что все вокруг него крутится.

"И это такая шизофрения, которая в течение 30 лет только усиливалась. Он действительно верит, что все смотрят на него, боятся, завидуют, потому что он так крут. Это человек советской эры. Он цивилизационно не адаптировался к новой реальности и управляет теми же методами, только с помощью появившихся технологий. И присутствие, какой статус для него имеют большой вес", – уверен собеседник.

Он напомнил, что в 2014 году, когда начались Минские переговоры, Лукашенко был так счастлив, что к нему приезжали Олланд и Меркель. Самопровозглашенный глава Беларуси до сих пор вспоминает это с восторгом. А сейчас его мучает, что этого уже нет. Кроме того, он уже стар. По мнению Вячорки, падение Лукашенко будет очень быстрым, неожиданным.

"Лукашенко – это самое слабое звено путинской военной машины. Это многие не понимают на Западе. Что, если падет Лукашенко, это будет ударом по Путину. И это может спровоцировать и протесты и бунты, в том числе в России. Это будет иметь большое влияние", – резюмировал он.

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