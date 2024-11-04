"Лукашенко падет раньше Путина": советник Тихановской дал прогноз

Власть в Беларуси нестабильна

В случае победы Украины первым упадет на Владимир Путин, а Александр Лукашенко. Это связано с тем, что беларусская общественность очень чувствительна ко всяким внешним изменениям и умеет пользоваться "окном возможностей"

Об этом рассказал главный советник лидера оппозиции Беларуси Франк Вячорка в интервью "Телеграфу": "Режим Лукашенко может пасть быстро. Это самое слабое звено путинской машины, — советник Тихановской"

По его словам, власть в Беларуси очень нестабильная после протестов 2020 года и сейчас "как-то держится", но очень чувствительна к внешнеполитическим изменениям.

Вячорка напомнил, что после мятежа главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина белорусская оппозиция активировалась, а общество заметило окно возможностей и пришло в состояние, в котором находилось в 2020 году.

Он отметил, что падение режима Лукашенко может произойти либо вследствие внутренних перемен, либо "номенклатурного переворота". Подтолкнуть этот процесс может экономический кризис, так как экономика страны зависит от российских субсидий.

"И, наконец, победа Украины или договоренности по Украине. Это точно будет ударом. И первым падет не Путин, а Лукашенко. Сейчас ситуация подобна распаду Советского Союза, который не завершился. И сейчас мы видим вторую фазу этого распада. Я думаю, что Беларусь будет первым подобным шагом в очередной фазе этого распада", — добавил он.

Вячорка также подчеркнул, что у Лукашенко наблюдаются проблемы со здоровьем, а потому на случай его смерти у оппозиции тоже должен быть план.

Как сообщалось ранее, в Беларуси собираются провести внеочередные президентские выборы в январе 2025 года. Эксперты считают, что это напрямую связано со сменой власти в США.