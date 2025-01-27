"Угрожали проблемами на работе". Как на самом деле в Беларуси голосовали за президента

Очередей на участках не было

После так называемых "выборов" президента Беларуси граждане республики рассказали, как они проходили на самом деле. Явка избирателей в 2025 году составила более 85% людей, однако большинство пришло из-за страха.

Об этом пишет известное оппозиционное издание "Наша Нива", ссылаясь на слова опрошенных. Отмечается, что непосредственно на избирательных участках людей почти не было и очередей тоже.

"Помню, в 2020 году я стояла в очереди около 15 минут, чтобы получить бюллетень. А тут сразу подошла и получила. А сама атмосфера… Какая-то бесконечная скука", — говорит Настася, которая пришла голосовать в Минске.

По ее словам, стражи порядка проверяли всех, кто приходил, но очень странно, ведь женские маленькие сумочки смотрели тщательно, а большие мужские рюкзаки — нет.

"Вдруг встретила своего одноклассника – он рассказал, что впервые за свои почти 40 лет пришел голосовать, потому что на работе ему было страшно. Руководство заявляло, что потом получит список не попавших на выборы и будут проблемы. Он решил не проверять. Я вспоминаю атмосферу 2020 года и плачу", — добавляет женщина.

Еще один избиратель также подчеркнул, что пошел голосовать из-за страха, чтобы не выследили тех, кто не был на участке.

"Людей не было вообще, я был вторым, кто пришел голосовать на своем участке. Из интереса посмотрел, что было в буфете. Выпивка и какие-то обветренные салаты", — рассказывает Кирилл.

По словам Галины, на ее избирательном участке людей также почти не было, да и буфет был пустой. К концу ее процедуры зашло где-то 3 человека и все.

Олег пошел на выборы в райцентр и рассказал, что на участке было где-то три человека. А в актовом зале показывали концерт, который смотрели пенсионеры.

"Голосовали в воскресенье утром. Я тогда был единственным избирателем. Отдал свой голос Гайдукевичу. Ведь если они превратили выборы в цирк, он подходит на роль главного клоуна", — говорит Дмитрий.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что самопровозглашённому президенту Александру Лукашенко на "выборах" в Беларуси снизили нарисованный процент голосов.