Байден подписал закон о "запрете" TikTok: в чем проблема сервиса и что будет дальше

У владельца есть почти год, чтобы исправить ситуацию

Президент США Джо Байден подписал закон о запрете популярного сервиса коротких видеороликов TikTok. Теперь компания-владелец ByteDance будет поставлена перед выбором — продать платформу или лишиться американской аудитории.

Об этом пишет CNBC. В документе указано, что запрет вступит в силу через 270 дней, если TikTok не сменит владельца. Отсрочку могут продлить на 90 дней, если в Белом доме увидят, что ByteDance достигла прогресса в продаже.

В свою очередь владелец TikTok называет решение несправедливым и угрожает судебным разбирательством.

"Этот неконституционный закон является запретом TikTok, и мы будем обжаловать его в суде. Мы верим, что факты и закон однозначно на нашей стороне, и мы в конце концов победим. Этот запрет уничтожит семь миллионов предприятий и заставит умолкнуть 170 миллионов американцев", — говорится в заявлении компании в соцсети X.

В США выразили опасения, что владелец платформы тесно сотрудничает с китайскими спецслужбами, а потому сервис может быть использован властями КНР для сбора персональной информации о пользователях и тем самым угрожать нацбезопасности страны.

В ByteDance, в свою очередь, отвергают обвинения в связях с китайской правящей верхушкой. Стоит отметить, что государственным чиновникам в США уже запрещено пользоваться приложением с февраля 2023 года. Также в Монтане ввели отдельный запрет на TikTok на уровне штата.

Как сообщалось ранее, в феврале TikTok был запрещен для чиновников Финляндии. Полиция предупредила, что персональные данные могут оказаться в руках китайских спецслужб