Байден надел фирменную кепку Трампа и услышал неожиданный "комплимент" (видео)

Зал разразился аплодисментами

Президент США Джо Байден, который вышел из президентской гонки, примерил фирменную красную кепку Дональда Трампа с надписью "Трамп 2024". Этот жест вызвал бурную реакцию собравшихся и один из мужчин сделал неожиданный "комплимент" главе Америки.

Видео стало вирусным в соцсети и собрало огромное количество репостов и лайков. Одним из первых кадры Байдена в "кепке Трампа" опубликовал известный американский блогер, политический обозреватель и ютубер Бенни Джонсон.

Во время памятных мероприятий, приуроченных к годовщине терактов 11 сентября, на пожарной станции Шэнксвилла Джо Байден выступил перед американцами. Большинство из присутствующих оказались ярыми сторонниками Трампа и были одеты в мерч с его изображением.

В какой-то момент мужчина из зала предложил Байдену примерить кепку с надписью "Трамп 2024" и американский президент без раздумий согласился.

После этого сторонник Трампа сказал: "Теперь я горжусь тобой, старый пердун!". А люди вокруг смеялись и громко хлопали.

Джо Байден не сразу понял, что эта фраза была адресована именно ему, но через пару секунд все же снял кепку.

При этом представитель Белого дома Эндрю Бейтс заявил, что демократ Джо Байден обсуждал с собравшимися, многие из которых были республиканцами, важность "двухпартийного единства".

И именно поэтому он согласился надеть кепку с надписью "Трамп 2024".

Как сообщалось ранее, в последнее время на Байдена оказывалось огромное давление в контексте грядущих выборов, а потому он 21 июля сообщил, что снимает свою кандидатуру с предвыборной гонки.

Большой резонанс в американском обществе вызвали дебаты с республиканцем Дональдом Трампом, в ходе которых действующий президент США показал очень невзрачные результаты. Это стало причиной того, что даже его советники начали рекомендовать ему отказаться от планов на второй срок.