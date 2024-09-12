Байден одягнув фірмову кепку Трампа і почув несподіваний "комплімент" (відео)

Зал вибухнув оплесками

Президент США Джо Байден, який вийшов із президентських перегонів, приміряв фірмову червону кепку Дональда Трампа з написом "Трамп 2024". Цей жест викликав бурхливу реакцію присутніх і один із чоловіків зробив несподіваний "комплімент" главі Америки.

Відео стало вірусним у соцмережі та зібрало величезну кількість ріпостів та лайків. Одним із перших кадри Байдена у "кепці Трампа" опублікував відомий американський блогер, політичній оглядач та ютубер Бенні Джонсон.

Під час пам’ятних заходів, присвячених роковинам терактів 11 вересня, на пожежній станції Шенксвілл Джо Байден виступив перед американцями. Більшість із присутніх виявилися затятими прихильниками Трампа і були одягнені в мерч із його зображенням.

Якоїсь миті чоловік з залу запропонував Байдену приміряти кепку з написом "Трамп 2024" і американський президент без роздумів погодився.

Після цього прихильник Трампа сказав: "Тепер я пишаюся тобою, старий пердун!". А люди довкола сміялися і ляскали в долоні.

Джо Байден не відразу зрозумів, що ця фраза була адресована саме йому, але через пару секунд все ж таки зняв кепку.

При цьому представник Білого дому Ендрю Бейтс заявив, що демократ Джо Байден обговорював із присутніми, багато з яких були республіканцями, важливість "двопартійної єдності".

І саме тому він погодився одягнути кепку з написом "Трамп 2024".

Як повідомлялося раніше, останнім часом на Байдена чинився величезний тиск у контексті майбутніх виборів, а тому він 21 липня повідомив, що знімає свою кандидатуру з передвиборчих перегонів.

Великий резонанс в американському суспільстві викликали дебати з республіканцем Дональдом Трампом, під час яких президент США показав дуже невиразні результати. Це спричинило те, що навіть його радники почали рекомендувати йому відмовитися від планів на другий термін.