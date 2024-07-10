"НЛО" над Украиной оказалось космической ракетой Ariane-6: что о ней известно (фото, видео)

Европа делает на нее большие ставки

В ночь на среду, 10 июля, в небе над Киевом заметили интересный объект. Кто-то подумал, что это НЛО, кто-то принял его за российский беспилотник. В результате оказалось, что это пролет второй ступени ракеты Ariane 6.

"Телеграф" решил выяснить, что это за ракетоноситель, как он выглядит и чем отличается от предшественников.

После долгой эксплуатации Ariane 5 Европа осталась без независимого доступа в космос. С 2014 велась разработка нового поколения ракет-носителей тяжелого класса семейства "Ариан". И наконец было создано следующее поколение ракеты — Ariane 6. В создании участвовало 13 европейских стран во главе с Францией, а на разработку потрачено около 4 миллиарда евро.

Аriane 6

Ракета Аriane 6 отправляется в полет

Известно о двух основных версиях ракеты. Легкая версия Ariane 62 с двумя боковыми твердотопливными ускорителями способная нести полезную нагрузку массой до 5 тонн. Заявленная стоимость пуска — 75 млн евро. Аriane 64 — с четырьмя ускорителями, она позволяет выводить на орбиту до 10,5 тонны груза. Использовать ее планируют в науке и телекоммуникациях, метеорологии и наблюдении за Землей. Ее заявленная стоимость пуска — 115 млн. евро.

Первый запуск Ariane 6 был запланирован еще на 2020 год, но технические проблемы и внешние проблемы (в частности, пандемия COVID-19) несколько раз отодвигали сроки. Наконец с космодрома Куру расположенного во французском департаменте Гвиана на северо-востоке Южной Америки в 16:00 по местному времени ракета совершила свой первый полет.

Он являлся демонстрационным. Полет должен был "продемонстрировать возможности и мастерство Ariane 6 в преодолении гравитации Земли и работе в космосе".

"Успех этого первого полета знаменует начало эксплуатационной карьеры Ariane 6, предоставляя Европе автономный доступ к космосу", — отметил генеральный директор Arianespace Стефан Израэль.

Следующий Ariane 6 планируется запустить уже в этом году. На новую ракету возлагаются большие надежды. Ожидается, к 2026 году она будет совершать от девяти до двенадцати запусков в год.

Ранее мы рассказывали, что в Китае в рамках китайско-французской миссии SVOM запустили космическую ракету Long March 2C. Ее остатки упали на деревню.

Также в Китае после падения орбитальной ракеты раздался мощный взрыв. Обошлось без пострадавших.