Байден простоял 40 минут в очереди, чтобы досрочно проголосовать на выборах (фото)

Нынешнее голосование стало для лидера страны особенным

В понедельник, 28 октября, президент США Джо Байден принял участие в досрочном голосовании на президентских выборах. Глава Белого дома отдал свой голос в штате Делавер и поддержал кандидата от Демократической партии Камалу Харрис.

Об этом пишет издание CBS News. Примечательно, что прежде чем проголосовать, действующий президент 40 минут простоял в очереди бок о бок с обычными гражданами.

Журналисты также заметили интересную деталь – рядом с Байденом в очереди стоял избиратель в красной кепке – символ кампании кандидата от республиканцев Дональда Трампа.

"Идем голосовать", – с этими словами Байден вместе с конгрессвумен Лизой Блант Рочестер зашел на избирательный участок в Ньюкасле. После голосования на вопрос журналистов, был ли этот момент "горько-сладким" для Байдена — поскольку в бюллетене еще несколько месяцев назад должно быть его имя — президент ответил, что это было "просто сладко".

Как отмечает иностранное издание, нынешнее голосование стало особенным – четыре года назад Байден сам получил рекордное количество голосов на президентских выборах. На этот раз, отказавшись от участия в гонке, он поддержал своего вице-президента Камалу Харрис в качестве кандидата от демократов.

По данным последнего опроса CBS News, борьба между Харрис и Трампом остается напряженной: на национальном уровне Харрис опережает оппонента лишь на один пункт, а в ключевых штатах кандидаты идут бок о бок.

Как отмечают журналисты, после отказа от участия в выборах Байден в большинстве своем держится в стороне от предвыборной кампании, давая возможность избирателям лучше познакомиться с потенциальной преемницей. Между тем Харрис пытается найти баланс между демонстрацией успехов администрации Байдена и формированием собственного политического образа.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Трамп насмешил сеть объяснением, как бы предотвратил вторжение РФ. По мнению политика, ему достаточно было сказать: "Владимир, ты не нападешь".