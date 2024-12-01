Трамп збирається влаштувати свого багатого родича послом у Європі

Чарльз Кушнер є американським бізнесменом та засновником компанії Kushner Companies

Новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп має намір призначити свого свата, нью-йоркського забудовника Чарльза Кушнера послом у Франції. Він називає Кушнера "видатним лідером бізнесу, філантропом та посередником".

Американський лідер зробив цю заяву у своєму посту на сайті Truth Social. На його думку, сват чудово підійде на цю посаду.

"Я радий номінувати Чарльза Кушнера з Нью-Джерсі послом США у Франції. Він є видатним бізнес-лідером, філантропом та дилмейкером і буде сильним захисником, який представляє нашу країну та її інтереси", – йдеться у повідомленні.

Довідка: Чарльз Кушнер є американським бізнесменом та засновником компанії Kushner Companies, яка займається нерухомістю. Він є батьком Джареда Кушнера, чоловіка старшої дочки Трампа Іванки.

Чарльз Кушнер. Фото: NBC News

Його було засуджено у 2005 році за незаконну підтримку передвиборчої кампанії, ухилення від сплати податків та підтасовування свідчень, за що відбув два роки у в’язниці. 2020 року Трамп помилував його наприкінці свого президентського терміну.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Трамп уже визначився, хто стане новим директором ФБР.