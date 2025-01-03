В США переизбрали спикера Палаты представителей. Что о нем нужно знать украинцам

Новый состав нижней палаты Конгресса проголосовал за него со второй попытки

Спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Америки, республиканец и сторонник Дональда Трампа Майк Джонсон вновь переизбирался на должность главы нижней палаты Конгресса США.

Об этом сообщает CNN. Со второй попытки он смог набрать минимально необходимые для избрания 218 голосов от присутствующих на первом заседании нового созыва 434 конгрессменов.

Во время первой попытки он набрал 216 голосов.

После непродолжительного перерыва двое республиканцев, которые сначала за него не голосовали, изменили свое мнение.

Что это значит для Украины

Джонсон был избран спикером Палаты представителей Конгресса США 25 октября 2023 года. Длительное время республиканцы во главе с Джонсоном блокировали законопроект об оказании помощи Украине, из-за чего наша страна воевала с Россией без американской помощи.

В феврале 2024 года отношение Джонсона к Украине изменилось после ознакомления с разведывательными данными и доказательствами преступлений РФ.

Напомним, "Телеграф" писал, готовы ли Россия и Украина к мирным переговорам.