Люблять Трампа і хочуть стати частиною США: жителі острова зняли відео

В таборі Трампа-молодшого в день візиту мешканцям роздавали капелюхи MAGA

Обраний президент США Дональд Трамп опублікував нове відео. Жителі Гренландії просять його купити острів.

Ролик був знятий під час нещодавнього візиту Трампа-молодшого до Гренландії. На кадрах місцеві жителі в кепках із написом Make America Great Again кажуть, що люблять майбутнього президента США.

Високопоставлений гренландський політик назвав візит Дональда Трампа-молодшого на острів "постановочним" й застеріг США від "вторгнення" з огляду на їхнє історичне ставлення до корінного населення Аляски.

Піпалук Лінге, депутат від найбільшої партії Гренландії й голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики та безпеки, сказала Politico, що Гренландія хоче "власної незалежності й демократії", а не бути зобов'язаною США.

Старший син обраного президента США Дональда Трампа приземлився на самокерованій території Данії 7 січня і провів день, зустрічаючись з місцевими жителями, які, за його словами, підтримують захоплення країни Сполученими Штатами. Але Лінге заявила, що це був "продуманий хід".

"Жодному журналісту не дозволили взяти у нього інтерв'ю. Це все було інсценовано, щоб створити враження, ніби ми — гренландці — є прихильниками MAGA і любимо бути частиною США", — сказала Лінге.

Місцеві ЗМІ повідомили, що в таборі Трампа-молодшого в день візиту мешканцям роздавали капелюхи MAGA. Лінге додала, що візит був не зовсім теплим.

"Людям було цікаво, але дехто фотографував, показуючи йому палець в аеропорту", — сказала вона.

"Зазіхання" Трампа на Гренландію — що відомо

Раніше Трамп, який вступить на посаду президента США 20 січня, у своїх заявах щодо Гренландії не виключив можливість використання військових чи економічних дій для придбання цього арктичного острова, який належить Данії.

Нагадаємо також, під час свого першого президентського терміну Трамп пропонував Данії продати Гренландію, але Копенгаген відхилив цю ідею.

Нещодавно прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде також заявив, що острів — не продається. Крім того, ЄС закликав поважати суверенітет країн-членів союзу після заяв Трампа щодо Гренландії.

Як повідомлялося раніше, ЗМІ припускають, що відповідні висловлювання Трампа можуть бути викликані політикою протидії РФ і Китаю.

Додамо, Гренландія, яка є частиною НАТО через членство Данії, розташована між Північно-Льодовитим та Атлантичним океаном між Європою та Північною Америкою, та є стратегічно важливою для армії США та її системи раннього попередження про балістичні ракети.

Раніше "Телеграф" писав, що у Франції жорстко відреагували на заяви Трампа щодо Гренландії.