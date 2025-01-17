В Украине распространяется опасный челлендж с TikTok: уже трое детей в больнице

Дети пытаются повторить видео и попадают в больницу

Во Львове трое подростков 10, 11 и 15 лет попали в детскую больницу святого Николая с серьезными ожогами лица. Причиной травмирования стали попытки изготовить самодельные "петарды" по рецепту TikTok.

Пострадавшие дети не были знакомы между собой, однако все использовали одинаковую инструкцию из социальной сети. Для создания опасного устройства подростки смешивали воду, чистящее средство труб и фольгу в пластиковой бутылке. Об этом сообщает Zaxid.net.

Один из пострадавших — 11-летний Вячеслав из Львовской области — рассказал, что увидел, как другие дети производят такие петарды, и решил повторить эксперимент вместе с другом. Во время встряхивания бутылки произошел взрыв, и химическая смесь попала парню на лицо.

Ожоговая и пластическая хирург Галина Саян объясняет: "Такие пациенты к нам попадают с глубокими химическими ожогами лица. Ведь средство для очистки труб, которое есть в этих так называемых "петардах", буквально разъедает кожу детей".

Медики призывают родителей провести с детьми разъяснительные беседы по поводу опасности выполнения сомнительных инструкций из социальных сетей.

Ранее Телеграф также писал, что молодежи в Украине грозит новый опасный тренд. Что такое хаффинг.