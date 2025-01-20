Как выглядит мирный план Трампа для Украины: есть только два основных пункта — СМИ

Часто не учитывается ключевой аспект – готовность государства-агрессора к завершению военных действий

На сегодняшний день вырисовываются лишь два параметра, с которыми команда новоизбранного президента США Дональда Трампа в перспективе может выйти на переговоры. Они касаются завершения полномасштабной войны в Украине.

Об этом рассказывают источники РБК-Украина. Они объясняют, что первый параметр будет касаться членства Украины в НАТО.

Этот вопрос будет снят с повестки дня и "положен в ящик". Но не "выброшенное в помойку".

Второй параметр касается заморозки боевых действий вдоль линии, которая де-факто сложится на поле боя на тот момент. В Киеве в свою очередь этот сценарий считают плохим, поскольку это не решит проблему российской агрессии и восстановления территориальной целостности Украины. Как показал опыт АТО/ООС на Донбассе, любая заморозка может превратиться в горячие боевые действия.

Готовность России и альтернативный сценарий

Во многих обсуждениях, касающихся "действий Трампа по отношению к Украине", часто не учитывается ключевой аспект — готовность государства-агрессора к завершению военных действий. К настоящему времени такой готовности нет. Российские оккупанты продолжают наступательные действия на территории Донбасса, и, судя по всему, останавливаться по собственной инициативе не планируют.

Несмотря на надежду Киева на то, что в 2025 году все же удастся достичь завершения войны, одновременно ведется работа и над другим сценарием, касающимся усиления обороноспособности Вооруженных сил Украины (ВСУ) и обеспечения готовности к возможному продолжению войны. Эти задачи будут оставаться актуальными и в настоящее время в период президентства Дональда Трампа.

Ранее "Телеграф" писал, что Трамп поручил организовать разговор с Путиным.